Mistrz świata zawieszony za doping! Drakońska kara

W sierpniu po meczu Juventus - Udinsese w Serie A Pogba został poddany badaniom, mimo tego, że nie wyszedł w tym spotkaniu na murawę. Wynik testu okazał się pozytywny - w organizmie Francuza znalazła się zakazana substancja DHEA, która naturalnie zwiększa produkcję testosteronu.

Pogba wystąpił w dwóch kolejnych spotkaniach "Starej Damy" w obecnej edycji włoskiej ekstraklasy. Mistrz świata z 2018 roku zagrał 25 minut w starciu z Bologną, natomiast w meczu z Empoli rozegrał 29 minut. Pogba przyznał się do przyjmowania suplementu diety, który miał zawierać substancje pozwalające na szybszy powrót do formy. Według zawodnika polecił go mu znajomy lekarz z Miami, a środek miał być dopuszczony do obrotu w USA, ale nielegalny w Europie.

Minęło blisko pół roku i zapadła decyzja w sprawie "wybryku" Francuza - został oficjalnie zawieszony na cztery lata.

Francuski pomocnik w latach 2012-2016 był piłkarzem turyńskiego zespołu. Później przeniósł się do Manchesteru United, by wrócić do Juventusu w lipcu 2022 roku. W sumie Pogba ma na swoim koncie 190 występów w ekipie "Starej Damy". W tym czasie urodzony w 1993 roku zawodnik strzelił 34 goli i zaliczył 41 asyst.