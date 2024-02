Tego Ukrainka doświadczyła po powrocie do domu. Rosjanie zgotowali dramat

Dajana Jastremska znalazła się na ustach całego świata po tym, jak w wielkoszlemowym Australian Open dotarła aż do półfinału, po drodze eliminując między innymi Wiktorię Azarenkę, Marketę Vondrousovą czy Lindę Noskovą. Teraz Ukrainka jest w San Diego, gdzie walczy w turnieju rangi WTA 500. Podczas jednej z konferencji prasowych postanowiła opowiedzieć, jak wyglądał jej powrót do ojczyzny po zawodach w Melbourne. Niestety - przez rosyjskich agresorów nie przebiegł on w spokojnej atmosferze...