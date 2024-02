Media aż huczą o znanej tenisistce. Chodzi o nową miłość (ZDJĘCIE)

Na początku lutego była liderka światowego rankingu zjawiła się w Międzynarodowym Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS), by ubiegać się o skrócenie czteroletniej kary związanej ze stosowaniem dopingu. Jak przyznała, to dla niej trudny czas, ale powoli wychodzi na prostą.



Halep jakiś czas temu rozwiodła się z Tonim Iurucem. Od pewnego czasu jest jednak bliżej związana ze swoim fizjoterapeutą Sabinem Topalą. To właśnie on pomaga jej w przygotowaniach do powrotu na kort.

Topala to były piłkarz, który aktualnie jest szefem ekipy fizjoterapeutycznej. W trakcie kariery grał dla Unirei Slobozii, ale nie odniósł większych sukcesów. Rozegrał sześć spotkań na drugim poziomie rozgrywkowym w Rumunii.

Po raz pierwszy wspólne zdjęcie z Halep opublikował w listopadzie zeszłego roku. Choć oboje zainteresowani nie wypowiadają się o swojej relacji, to media nie mają wątpliwości, że są ze sobą blisko.



Halep walczy o dobre imię i skrócenie kary

Była rakieta nr 1 światowego tenisa uzyskała pozytywny wynik testu na obecność roksadustatu w trakcie US Open 2022. Ten specyfik jest stosowany przy leczeniu anemii i od dawna jest uznawany za produkt dopingowy, który stosują kolarze lub biegacze długodystansowi.

Rumunka nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów, a pozytywny wynik badania tłumaczyła spożyciem skażonej odżywki.

Halep, która w swojej karierze wygrała m.in. dwa razy Rolanda Garrosa i raz Wimbledon, chciałaby wystąpić w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nie wiadomo jednak, kiedy zapadnie wyrok w jej sprawie apelacyjnej.

Polsat Sport