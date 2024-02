Wojtasik, Kania, Czyszczoń i Śliwka ze złotymi medalami łyżwiarskich mistrzostw Polski

Drugiego dnia rywalizacji sprinterów w tomaszowskiej Arenie Lodowej nie wystartowali prowadzący po pierwszych przejazdach na 500 i 1000 m Karolina Bosiek i Damian Żurek (oboje Pilica Tomaszów Maz.), którzy już w czwartek wyjechali do Inzell, gdzie za tydzień rozpoczną się mistrzostwa świata w wieloboju.



Nieobecność Bosiek wykorzystała Wojtasik. 23-letnia łyżwiarka AZS AWF Katowice po swój pierwszy seniorski tytuł w wieloboju sprinterskim sięgnęła dzięki bardzo dobremu przejazdowi w ostatnim starcie na 1000 m. Finiszowała w nim z dużą przewagą nad faworytką, swoją klubową koleżanką Andżeliką Wójcik. Podium uzupełniła Martyna Baran (Stegny Warszawa).

"To dla mnie wymarzona końcówka sezonu. Nie spodziewałam się wygranej i do końca nie wiedziałam, czy tak się stanie. Zwyciężyłam rzutem na taśmę i o przysłowiowy błysk płozy. To był już mój trzeci z rzędu tydzień startowy, ale cieszę się, że mimo zmęczenia jestem w stanie jeździć na wysokim poziomie i czasy są dobre. Liczę, że utrzymam formę do mistrzostw świata w Inzell" – powiedziała Wojtasik.

W rywalizacji mężczyzn tytuł obronił Kania, który w czwartek wygrał oba biegi, a dzień wcześniej triumfował na 1000 m i był drugi na 500 m. Srebrny i brązowy medal wywalczyli łyżwiarze Pilicy Tomaszów Mazowiecki - Jakub Piotrowski i Mikołaj Bielas.

W zawodach nie startował też Piotr Michalski (AZS AWF Katowice), który również postawił na przygotowania do MŚ.

"Musiałem walczyć tutaj o swoją kwalifikację do Inzell. Obroniłem tytuł i to oznacza dobrą końcówkę tego mocnego sezonu. Mam nadzieję, że teraz trochę odpocznę przed mistrzostwami świata i po doszlifowaniu formy liczę na dobre starty w Iznell" – przyznał Kania.

W tradycyjnym i słabiej obsadzonym wieloboju wśród mężczyzn zwyciężył 18-letni Śliwka, który wygrał wyścig na 5000 m, był drugi na 1500 i 10 000 m oraz trzeci na 500 m. W zmaganiach kobiet złoto obroniła Czyszczoń. Tytuł dały jej przekonujące zwycięstwa na najdłuższych dystansach (3000 i 5000 m). Na 500 i 1500 m najszybsza była srebrna medalistka Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.).

Stawką rywalizacji w Arenie Lodowej były nie tylko medale, ale również kwalifikacje do kadry na mistrzostwa świata w Inzell (7-10 marca), które również odbędą się w formule wielobojowej.

Wyniki czwartkowych konkurencji MP:

Wielobój sprinterski

500 m kobiety

1. Andżelika Wójcik (Cuprum Lubin) 38,44

2. Iga Wojtasik (AZS AWF Katowice) 38,93

3. Martyna Baran (Stegny Warszawa) 39,05



500 m mężczyźni

1. Marek Kania (Fundacja Legia Warszawa) 35,09

2. Jakub Piotrkowski (Pilica Tomaszów Maz.) 36,24

3. Mikołaj Bielas (Pilica Tomaszów Maz.) 36,70



1000 m kobiety

1. Iga Wojtasik (AZS AWF Katowice) 1.18,24

2. Andżelika Wójcik (AZS AWF Katowice) 1.19,46

3. Martyna Baran (Stegny Warszawa) 1.20,51

1000 m mężczyźni



1. Marek Kania (Fundacja Legia Warszawa) 1.11,32

2. Jakub Piotrowski (Pilica Tomaszów Maz.) 1.12,03

3. Dawid Burzykowski (AZS Zakopane) 1.13,39

klasyfikacja końcowa



1. Iga Wojtasik (AZS AWF Katowice) 156,010 pkt

2. Andżelika Wójcik (Cuprum Lubin) 156,030

3. Martyna Baran (Stegny Warszawa) 159,235

1. Marek Kania (Fundacja Legia Warszawa) 141,180 pkt

2. Jakub Piotrowski (Pilica Tomaszów Maz.) 143,950

3. Mikołaj Bielas (Pilica Tomaszów Maz.) 147,195

Wielobój

1500 m kobiety

1. Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) 2.01,04

2. Magdalena Czyszczoń (AZS AWF Katowice) 2.01,19

3. Zofia Braun (Stegny Warszawa) 2.04,64

1500 m mężczyźni

1. Marcin Bachanek (Arena Tomaszów Maz.) 1.49,84

2. Mateusz Śliwka (UKS 3 Milanówek) 1.51,16

3. Maksymilian Rzepka (1907 Zakopane) 1.52,85

5000 m kobiety

1. Magdalena Czyszczoń (AZS AWF Katowice) 7.22,12

2. Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) 7.38,17

3. Zofia Braun (Stegny Warszawa) 7.57,23

10 000 m mężczyźni

1. Szymon Palka (Arena Tomaszów Maz.) 14.17,06

2. Mateusz Śliwka (UKS 3 Milanówek) 14.25,78

3. Szymon Wojtakowski (Pilica Tomaszów Maz.) 14.43,26

klasyfikacja wieloboju



1. Magdalena Czyszczoń (AZS AWF Katowice) 169,730 pkt

2. Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) 170,194

3. Zofia Braun (Stegny Warszawa) 176,322

1. Mateusz Śliwka (UKS 3 Milanówek) 158,124 pkt

2. Marcin Bachanek (Arena Tomaszów Maz.) 159,030

3. Szymon Palka (Arena Tomaszów Maz.) 161,394

PAP