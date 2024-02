Katarzyna Kawa i Bibiane Schoofs w 1/8 turnieju w Austin zmierzyły się z duetem Sabrina Santamaria/ Catherine Harrison. W pierwszym secie wyrównana gra trwała do stanu 5:5. Potem amerykańska para zdobyła dwa gemy z rzędu i wygrała 7:5. W drugiej odsłonie od początku na prowadzenie wysunęła się polsko-holenderska para (3:1, 4:2, 5:3), która decydującego - dziewiątego gema wygrała do zera (6:4). W trzeciej tie-break'owej partii od remisu 3:3 Kawa i Schoofs zdobyły cztery "oczka" z rzędu i już do końca utrzymały to prowadzenie. Wygrały 10:6 i cały mecz 2:1.

Zdecydowanie łatwiejszą drogę do ćwierćfinału miały Irina Chromaczowa z Janą Sizikową. Rosjanki zmierzyły się z duetem Maia Lumsden/ Irina Szymanowicz. Rywalizacja trwała krótko, bo tylko dwa sety i to wygrane pewnie przez rosyjski duet 6:0, 6:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kawa/Schoofs - Chromaczowa/Sizikowa na Polsatsport.pl. Początek około godziny 18:00.