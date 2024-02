Zbigniew Boniek po raz kolejny został dziadkiem! Wstawił zdjęcie

Zbigniew Boniek to legenda piłki nożnej. Był jednym z czołowych piłkarzy reprezentacji Polski, która stanęła na najniższym stopniu podium w mistrzostwach świata w 1982 roku. W tym samym roku zajął też trzecie miejsce w Plebiscycie "Złotej Piłki". W latach 2012-2021 był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Oprócz świetnej kariery, Boniek może się również pochwalić udanym życiem prywatnym. W 1976 wziął ślub ze swoją ukochaną Wiesławą, z którą doczekali się trojga dzieci: Karoliny, Kamili i Tomasza.

29 lutego to dzień, który Boniek zapamięta na długo. Za pomocą mediów społecznościowych przekazał, że po raz kolejny został dziadkiem. "Nr 7 się zameldował" - podpisał fotografię najmłodszej pociechy.

Nr 7 się zameldował 👍❤️ pic.twitter.com/yMDWoXyATC — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) February 29, 2024

Pod postem natychmiast posypały się gratulacje. "Jeszcze 4 i będzie własna 11" - żartowano w komentarzach.

Jak można wnioskować z poprzednich wypowiedzi Bońka, urodził się chłopiec.

- Jadę do Londynu, bo miał mi się urodzić "numer siódmy" już trzy dni temu. Terminy wszystkie wyczerpane, tak że jadę jutro i może moja prezencja spowoduje, że córka zdecyduje się na urodzenie młodego Tomka - żartował we wtorek Boniek, tłumacząc powód, dla którego miało go zabraknąć podczas meczów Pucharu Polski.

Boniek pierwszy raz został dziadkiem 20 lat temu. Wtedy na świat przyszedł Matteo - syn Karoliny i włoskiego tenisisty, Vincenza Santopadre. Następnie urodziła się Giulia i Emma Catterina. W 2020 roku w odstępie zaledwie kilku godzin doznał podwójnego szczęścia - na świecie pojawili się Jakub oraz Bianca. Do tego grona w 2022 roku dołączył kolejny wnuk - Filip.