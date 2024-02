Mecz VARty uwagi! Znamy komplet półfinalistów Fortuna Pucharu Polski

"Biała Gwiazda" w walce o ćwierćfinał wyeliminowała Lechię Gdańsk (2:1 po dogrywce), Polonię Warszawa (3:0) i Stal Rzeszów (4:1). Łodzianie z kolei odprawili Concordię Elbląg (4:0), Wisłę Puławy (4:1) oraz ekstraklasową Stal Mielec (2:1).

ZOBACZ TAKŻE: Gol tuż przed końcem dogrywki! Pogoń Szczecin w półfinale Fortuna Pucharu Polski!

Pierwszą groźną sytuację stworzyła sobie ekipa spod Wawelu. W 23. minucie Dawid Szot wrzucił piłkę z autu w pole karne Widzewa, Szymon Sobczak umiejętnie zastawił Juana Ibizę, ale futbolówka po jego efektownym woleju trafiła jedynie w poprzeczkę. Trzy minuty później z 16. metra próbował Dejvi Bregu, ale piłka po strzale Albańczyka odbiła się od nogi jednego z defensorów łodzian i przeszła tuż obok lewego słupka. Tuż przed końcem pierwszej połowy podopieczni trenera Alberta Rude mieli trzecią okazję do otworzenia wyniku. Szot posłał prostopadłe podanie do Sobczaka, napastnik Wisły wycofał piłkę efektowną piętką do Kacpra Dudy, ale mocne uderzenie 20-latka zdołał obronić Rafał Gikiewicz.

Niewykorzystane sytuacje mogły zemścić się na "Białej Gwieździe" kilka minut po zmianie stron. W 52. minucie, po dośrodkowaniu z lewej strony boiska, Jordi Sanchez główkował z piątego metra, ale kapitalną interwencją popisał się Alvaro Raton, który zdołał odbić ten strzał.

Spore zamieszanie wywołała sytuacja z 74. minuty. Podopieczni trenera Daniela Myśliwca za sprawą Imada Rondicia trafili do siatki i sędzia główny początkowo uznał gola, ale po chwili, po sygnale z wozu VAR, rozpatrywano spalonego. Sprawa była jednak dużo bardziej złożona, ponieważ przed ewentualnym ofsajdem i golem... Alan Uryga faulował Fabio Nunesa. Arbiter po sprawdzeniu całości akcji na powtórkach podyktował rzut karny dla łodzian, a "jedenastkę" zamienił na gola Bartłomiej Pawłowski.

Emocji w tym spotkaniu było jednak znacznie więcej. Ze względu na zamieszanie z wideoweryfikacją i przerwą spowodowaną odpalonymi racami sędzia przedłużył spotkanie aż o 17 minut. Tuż przed końcem doliczonego czasu Kamil Cybulski sfaulował w walce o górną piłkę jednego z zawodników Wisły, po dośrodkowaniu Dudy ze stałego fragmentu gry Gikiewicz wypiąstkował futbolówkę na 15. metr, ale ta trafiła wprost pod nogi Angela Rodado, który potężnym półwolejem trafił do siatki tuż przy lewym słupku. Podobnie jak przy bramce Widzewa, tu również arbiter długo analizował sytuację wraz z kolegami z VAR-u, ale ostatecznie podjął decyzję o uznaniu gola!

W dogrywce Imad Roncić po raz drugi w tym spotkaniu trafił do siatki Wisły i... drugi raz gol został mu odebrany po wideoweryfikacji! Bośniacki napastnik "zaczaił się" na wykonujących "piątkę" krakowian i błyskawicznie po zagraniu Alana Urygi do Alvaro Ratona przejął piłkę i skierował ją do bramki. Po analizie VAR sędzia nie uznał jednak trafienia, uznając, że Rondić zbyt szybko wbiegł w pole karne.

Podobnie jak w dwóch poprzednich spotkaniach ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski, o awansie przesądziły ostatnie sekundy dogrywki. W 120. minucie Bartosz Jaroch dośrodkował z prawego skrzydła w pole karne, odbita od pleców Luisa Silvy futbolówka trafiła pod nogi Goku, Hiszpan zagrał na drugi metr do Szymona Sobczaka, a ten wślizgiem z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki! Wisła Kraków, jako jedyny przedstawiciel Fortuna 1 Ligi, awansowała do półfinału Fortuna Pucharu Polski!

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Fortuna Puchar Polski - 1/4 finału

Wisła Kraków - Widzew Łódź 2:1 (0:0, 1:1)

Bramki: Angel Rodado 90+19, Szymon Sobczak 120 - Bartłomiej Pawłowski 80 (k)

Wisła: Alvaro Raton – Dawid Szot, Igor Łasicki, Joseph Colley (Alan Uryga 63), Jakub Krzyżanowski (Bartosz Jaroch 84) – Marc Carbo, Kacper Duda – Angel Baena (Angel Rodado 84), Jesus Alfaro (Michał Żyro 90+7), Dejvi Bregu (Goku 63) – Szymon Sobczak

Widzew: Rafał Gikiewicz - Paweł Zieliński (Lirim Kastrati 46), Mateusz Żyro, Juan Ibiza (Serafin Szota 31), Luis da Silva - Fabio Nunes, Dominik Kun (Noah Diliberto 90+8), Fran Alvarez, Bartłomiej Pawłowski, Antoni Klimek (Kamil Cybulski 90+8) - Jordi Sanchez (Imad Rondić 63)

Żółte kartki: Igor Łasicki, Joseph Colley, Szymon Sobczak, Marc Carbo, Alan Uryga, Dawid Szot (Wisła) - Fabio Nunes, Imad Rondić, Lirim Kastrati, Kamil Cybulski, Serafin Szota (Widzew)

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo).