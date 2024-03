A więc to już pewne! Polak związał się z PSG

Kamil Syprzak przedłużył kontrakt z Paris Saint Germain. Polski piłkarz ręczny będzie zawodnikiem mistrzów Francji co najmniej do 2027 roku. - Jestem tutaj od pięciu lat i bardzo się cieszę, że będę mógł kontynuować tę przygodę - powiedział Syprzak.

32-letni obrotowy jest graczem PSG od 2019 roku. W tym czasie zdobył z paryskim klubem cztery tytuły mistrza Francji (2020, 2021, 2022, 2023) i dwa krajowe puchary (2021, 2022). W 2022 roku wybrano go do drużyny All-Star Ligi Mistrzów, a w roku 2023 - do drużyny marzeń ligi francuskiej.

W 202 meczach w czerwono-niebieskich barwach zdobył 511 goli, z czego 193 w rozgrywkach Champions League piłkarzy ręcznych.

Klub z Paryża docenił bardzo dobrą postawę Syprzaka i przedłużył z nim umowę aż do 30 czerwca 2027 roku. - W ciągu pięciu sezonów, Kamil Syprzak stał się bardzo ważną częścią naszego zespołu. Przedłużenie kontraktu z jednym z najlepszych zawodników na świecie na swojej pozycji o kolejne dwa lata, jest gwarancją satysfakcji i naszych ambicji - powiedział legendarny bramkarz reprezentacji Francji, dwukrotny złoty medalista olimpijski, a obecnie dyrektor generalny PSG Handball, Thierry Omeyer.

- Chcę zostać w drużynie, w której jestem bardzo szanowany. Myślę, że w każdym meczu widać, że wszystko układa się naprawdę dobrze. W zespole bardzo dobrze się rozumiemy, jesteśmy przyjaciółmi. Podoba mi się projekt PSG, podoba mi się fakt, że zawsze walczymy o zwycięstwo, o jak najwięcej goli w sezonie, o zwycięstwo w lidze, w Pucharze Francji, w Lidze Mistrzów. Świetnie jest tu być - skomentował przedłużenie umowy sam Syprzak.

- Podoba mi się nasz "team spirit". Jestem tutaj pięć lat i bardzo się cieszę, że będę mógł kontynuować swoją przygodę - dodał.

Syprzak od 2011 roku występuje w reprezentacji Polski. Największy sukces odniósł z nią dziewięć lat temu, gdy w mistrzostwach świata w Katarze zdobył brązowy medal.

🎙️ Découvrez les premiers mots de Kamil Syprzak, suite à sa prolongation avec le Club, jusqu’en 2027 ❤️💙 pic.twitter.com/ph4vKbKSGq — PSG Handball (@psghand) March 1, 2024

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport