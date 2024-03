Hybrid MMA 3 w Pile: Relacja i wyniki na żywo

W walce wieczoru gali Hybrid MMA 3 zobaczymy Daniela Skibińskiego (20-9, 8 KO, 1 SUB). Polak skrzyżuje rękawice z byłym zawodnikiem Ares i Cage Warriors Leonardo Damianim (11-6-1, 2 KO, 6 SUB).

W piątkowy wieczór w co main evencie zobaczymy bokserski pojedynek dwóch utytułowanych zawodników. Legenda polskiego MMA Artur Sowiński zmierzy się z mistrzem świata K1 Łukaszem Szulcem.

Relacja live i wyniki na żywo gali Hybrid MMA 3 na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

Walka wieczoru:

80,0 kg - Daniel Skibiński (20-9) vs Leonardo Damiani (11-6-1)

Karta główna:

80,0 kg - Łukasz Szulc vs Artur Sowiński - BOKS

120,2 kg - Mateusz Juskowiak (2-0) vs Jacek Kujtkowski (1-1)

70,0 kg - Jakub Owczarek (2-1) vs Krystian Głażewski (1-0)

120,2 kg - Aleksander Winiarski vs Łukasz Nowicki - K-1, małe rękawice

65,0 kg - Bartłomiej Wojciechowski vs Michał Haiwka - K-1, małe rękawice

84,0 kg - Mikołaj Karpiński vs Robert Bronszkiewicz - K-1, małe rękawice

77,0 kg - Kacper Sarbak (0-0) vs Jakub Szymanowski (0-0)

93,0 kg - Bartłomiej Karolczyk (0-0) vs Mateusz Grzegorzewski (0-0)

Karta wstępna:

77,0 kg - Miłosz Hornicki (0-0) vs Olaf Ludwiczak (0-0)

61,0 kg - Krzysztof Olenkiewicz (1-0) pokonał Patryka Erdmanna (0-0) jednogłośną decyzją sędziów

