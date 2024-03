Kapeo Rocky Boxing Night: Meyna vs Kownacki. Wyniki ważenia

Starcie Kownackiego z Meyną nie będzie jedynym pojedynkiem o pas. W co-main evencie Kajetan Kalinowski i Łukasz Stanioch zmierzą się aż o dwa pasy, ponieważ stawką pojedynku będzie mistrzostwo Polski i pas WBC Francophone.

ZOBACZ TAKŻE: Kim jest Kacper Meyna? Oto jego droga do walki z Adamem Kownackim

W innym ciekawym starciu w królewskiej kategorii zobaczymy pojedynek Artura "Bizona" Bizewskiego z czołowym ciężkim MMA, Marcinem "Ścianą" Sianosem.

Na gali w Koszalinie będziemy mieli również jedną walkę pań. Angelika Krysztoforska zmierzy się z Serbką Tijaną Drasković.

Wyniki ważenia gali Kapeo Rocky Boxing Night:

- Kat. ciężka, walka o pas mistrza Polski: Kacper Meyna (108 kg) vs Adam Kownacki (114,6 kg)

- Kat. półciężka, walka o pas WBC Francophone i pas mistrza Polski: Kajetan Kalinowski (79,2 kg) vs Łukasz Stanioch (79,2 kg)

- Kat. bridger, 8 rund: Nikodem Jeżewski (99,4 kg) vs Adam Kolarik (99 kg)

- Kat. ciężka: Artur "Bizon" Bizewski (111 kg) vs Marcin "Ściana" Sianos (124,6 kg)

- Kat. półśrednia, 8 rund: Mateusz Polski (66,2 kg) vs Michał Bulik (66,4 kg)

- Kat. kogucia, 6 rund po 3 minuty: Angelika Krysztoforska (53,2 kg) vs Tijana Drasković (53,4 kg)

- Kat. super półśrednia: Hubert Benkowski (68,4 kg) vs Damian Haus (68,2 kg)

- BOKS OLIMPIJSKI, 3 rundy po 3 minuty w kat. do 75 kg: Patryk Duda (73,2 kg) vs Oskar Bogacz (73 kg)

Transmisja gali Kapeo Rocky Boxing Night w sobotę (2 marca) od 18.30 w Polsacie Sport Fight, Polsacie Sport Premium 1 oraz w Polsat Box Go, od 20.00 w Super Polsacie, a od 20.30 także w Polsacie Sport.