Jak wyglądała ostatnia walka Kacpra Meyny? Nie brakowało kontrowersji!

Kacper Meyna (11-1, 7 KO) kontra Adam Kownacki (20-4, 15 KO) to jedna z najbardziej wyczekiwanych walk w polskim boksie w tym roku. Stawką starcia (2 marca, Koszalin) będzie tytuł mistrza kraju w kategorii ciężkiej. Przypominamy, jak wyglądała ostatnia walka Kacpra Meyny.

Meyna stanie w sobotę przed wielką szansą na dopisanie do swojego dorobku najcenniejszego zwycięstwa w dotychczasowej karierze. Jest to o tyle ciekawe, że przygoda Meyny z boksem zawodowym rozpoczęła się niespełna pięć lat temu. Debiutował w maju 2019 roku i od tamtej pory stoczył 12 pojedynków, z których wygrał 11. W międzyczasie sięgnął po tytuły mistrza Polski w wadze ciężkiej oraz WBC Francophone w tej samej kategorii.

Ewentualna wygrana nad Kownackim może otworzyć Meynie drzwi do walk nawet za oceanem. 24-latek bardzo poważnie podszedł do przygotowań. Wystarczy wspomnieć, że jednym z jego sparingpartnerów był Bryant Jennings - były pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej oraz pogromca m.in. Artura Szpilki. Dodatkowego smaczku pojedynkowi dodaje fakt, że na szali znajdzie się tytuł mistrza Polski w wadze ciężkiej.

Jak wyglądała ostatnia walka Kacpra Meyny?

Meyna po raz ostatni w ringu pojawił się 2 czerwca 2023 roku. Zmierzył się wówczas z Krzysztofem Twardowskim. Pierwsze dwie rundy były dość spokojne w wykonaniu obu pięściarzy. Wyglądało jednak na to, że przewagę ma Twardowski. Dopiero w czwartej odsłonie Meyna zaczął wyprowadzać ciosy, które na poważnie odczuł jego rywal.



Walka trwała jednak dalej. W szóstej rundzie Meyna zaczął przejmować inicjatywę i wydawało się, że lepiej znosi trudy pojedynku. Trafiał bowiem celniej, a raz powalił nawet oponenta, który był liczony przez sędziego. W dziewiątej rundzie arbiter podjął kontrowersyjną decyzję o przerwaniu konfrontacji. Rozdzielił zawodników i przyznał zwycięstwo Meynie przez techniczny nokaut.

Kiedy walka Kacper Meyna - Adam Kownacki na Kapeo Rocky Boxing Night?

Walka broniącego mistrzostwa Polski wagi ciężkiej Kacpra Meyny z Adamem Kownackim odbędzie się 2 marca w Koszalinie. Transmisja gali Kapeo Rocky Boxing Night w Polsacie Sport Fight oraz w Polsat Box Go.