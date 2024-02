Kacper Meyna (11-1, 7 KO) kontra Adam Kownacki (20-4, 15 KO) to jedna z najbardziej wyczekiwanych walk w polskim boksie w tym roku. Stawką starcia będzie tytuł mistrza kraju w kategorii ciężkiej. W związku z tym, przedstawiamy drogę Meyny do starcia z "Babyfacem" na Kapeo Rocky Boxing Night w Koszalinie.

24-latek z Gołubia stanie przed wielką szansą na dopisanie do swojego dorobku najcenniejszego zwycięstwa w dotychczasowej karierze. Jest to o tyle ciekawe, że przygoda Meyny z boksem zawodowym rozpoczęła się niespełna pięć lat temu. Debiutował w maju 2019 roku i od tamtej pory stoczył 12 pojedynków, z których wygrał 11.

W pierwszych trzech zawodowych walkach Meyna zwyciężał jednogłośną decyzją sędziów. Pierwszą wygraną przed czasem zapisał na swoim koncie w lutym 2020 roku na gali w Stężycy. Wówczas w trzeciej rundzie pokonał przez TKO Andrasa Csomora. W bardzo podobny sposób zakończyła się jego następna potyczka. Tym razem podczas wydarzenia w Wielkim Klinczu rozbił ciosami Zoltana Csalę. Warto jednak wspomnieć, że tamten występ Węgra był wyjątkowo kuriozalny.

Przed dużo trudniejszym wyzwaniem Meyna stanął w maju 2021 roku. W finale turnieju wagi ciężkiej skrzyżował rękawice z Mateuszem Cielepałą. Starcie zostało zakontraktowane na osiem rund. Przebieg walki był dość wyrównany - obaj pięściarze mieli swoje dobre momenty, w których zyskiwali przewagę. Ostatecznie o wyniku musieli zadecydować sędziowie punktowi. Wszyscy trzej wskazali Cielepałę jako zwycięzcę tego pojedynku. Warto jednak wspomnieć, że wszyscy punktowali walkę jednakowo - 77-75. To oznacza, że Meyna przegrał to starcie zaledwie jedną rundą.

Cztery miesiące później pięściarz z Gołubia wrócił na ring i wygrał na pełnym dystansie z Michałem Bańbułą. Wtedy rozpoczęła się jego seria zwycięstw, która trwa do dziś. W pokonanym polu zostawił Tamaza Zadishviliego, Jacka Piątka, ponownie Michała Bańbułę (tym razem przed czasem), Jakuba Sosińskiego i Krzysztofa Twardowskiego. W międzyczasie sięgnął po tytuły mistrza Polski w wadze ciężkiej oraz WBC Francophone w tej samej kategorii.

Teraz przed Meyną najważniejsza potyczka w dotychczasowej przygodzie z boksem. Ewentualna wygrana nad Kownackim może mu otworzyć drzwi do walk nawet za oceanem. 24-latek bardzo poważnie podszedł do przygotowań. Wystarczy wspomnieć, że jednym z jego sparingpartnerów był Bryant Jennings - były pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej oraz pogromca m.in. Artura Szpilki.

Dodatkowego smaczku pojedynkowi dodaje fakt, iż na szali znajdzie się tytuł mistrza Polski w wadze ciężkiej. Wynik tej walki będzie odpowiedzią na pytanie, czy królewska kategoria wagowa w Polsce jest gotowa na zmianę pokoleniową. Wszak obu pięściarzy dzieli 10 lat. Jedno jest pewne - w sobotę Meyna stanie przed ogromną szansą, której wykorzystanie może nadać nowy bieg jego karierze.

Kiedy walka Adam Kownacki - Kacper Meyna na Kapeo Rocky Boxing Night?

Walka Adama Kownackiego z broniącym Mistrzostwa Polski wagi ciężkiej Kacprem Meyną odbędzie się 2 marca w Koszalinie. Transmisja gali Kapeo Rocky Boxing Night na Polsacie Sport Fight oraz w Polsat Box Go.