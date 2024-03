W meczu pierwszej i drugiej drużyny Fortuna 1 Ligi Arka Gdynia pokonała na wyjeździe GKS Tychy 1:0. Gola na wagę niezwykle ważnych trzech punktów strzelił dla gości Karol Czubak. To dwunaste trafienie napastnika Arki w obecnym sezonie.

Przed piątkowym spotkaniem 22. kolejki obie drużyny miały w dorobku tyle samo punktów - po 40. Liderem była Arka, dzięki lepszej różnicy bramek.

W dość wyrównanej pierwszej połowie meczu w Tychach to gospodarze nieco częściej byli pod bramką rywali. Na początku spotkania dobrą sytuację miał Daniel Rumin, jednak z kilku metrów trafił tylko w boczną siatkę. W 25. minucie strzałem z dystansu Pawła Lenarcika próbował zaskoczyć Mateusz Radecki, ale bramkarz Arki był na posterunku i przeniósł piłkę nad poprzeczką. Chwilę później, po błędzie Dawida Gojnego, przed szansą znów stanął Rumin - Lenarcik i tym razem nie dał się pokonać.

Najlepszą okazję w tej części meczu stworzyli jednak goście. W 39. minucie Olaf Kobacki popędził lewym skrzydłem i świetnie podał do Karola Czubaka, a ten znalazł się w sytuacji sam na sam z Maciejem Kikolskim. Golkiper GKS-u wygrał ten pojedynek i uchronił swój zespół od straty gola.

Kilka minut po wznowieniu gry Kikolski był już bezradny, gdy Kobacki dokładnie dośrodkował z lewej strony, a Czubak wygrał walkę w powietrzu z Nemanją Nediciem, strzałem głową posłał piłkę do siatki i zdobył swojego dwunastego gola w sezonie. Gospodarze mogli bardzo szybko wyrównać, jednak strzał Rumina w ostatniej chwili zablokowali stoperzy Arki.

W 69. minucie mogło być z kolei 2:0 dla drużyny trenera Wojciecha Łobodzińskiego - po zagraniu Kobackiego zakotłowało się w polu karnym GKS-u, ale Czubak nie zdołał przeciąć lotu piłki, a Kasjan Lipkowski uderzył obok bramki. Kolejną dobrą okazję Arka miała trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry, gdy po szybkiej kontrze w dogodnej sytuacji znalazł się Tornike Gaprindaszwili. Jego strzał obronił Kikolski.

GKS już do końca spotkania nie był w stanie stworzyć sobie szansy na doprowadzenie do wyrównania, a mecz kończyli w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Jakuba Budnickiego w piątej minucie doliczonego czasu gry. Goście utrzymali korzystny wynik do ostatniego gwizdka sędziego, wywieźli z Tychów bardzo cenne trzy punkty i zostali samodzielnym liderem Fortuna 1 Ligi.



GKS Tychy - Arka Gdynia 0:1 (0:0)

Bramka: Karol Czubak 50

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport