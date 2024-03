Kto był najlepszym trenerem dla Lewandowskiego?

Od Wójcika do Xaviego

Kariera Lewandowskiego na najwyższym poziomie trwa już kilkanaście lat. Nic więc dziwnego, że w tym czasie Polak miał okazję pracować z wieloma menedżerami. Lewego prowadzili zarówno ikoniczni przedstawiciele polskiej myśli szkoleniowej jak Janusz Wójcik czy Franciszek Smuda, ale także ci nieco mniej znani: Leszek Ojrzyński oraz Jacek Grembocki.

Poza granicami kraju Lewandowski współpracował z trenerami o różnej sławie. Kapitan reprezentacji miał niewątpliwą przyjemność pracy z fachowcami, którzy na stałe zapisali się na kartach historii futbolu, jak Juergen Klopp, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti czy Jupp Heynckes. Współpracował także z tymi, którzy dziś aspirują do miana najlepszych na świecie – wystarczy tu wspomnieć nazwiska Hansiego Flicka, Juliana Nagelsmanna czy Xaviego.

U którego z trenerów Lewandowski błyszczał najlepszą formą?

Przede wszystkim u Kloppa!

Juergen Klopp był szkoleniowcem Lewandowskiego w latach 2010-2014, gdy napastnik grał dla Borussii Dortmund. Obu panów łączyły niezwykle bliskie relacje – niemiecki trener, który odważnie postawił na "Lewego" w barwach BVB, odegrał kluczową rolę w drodze Polaka na piłkarski szczyt.

- Klopp był nie tylko jak ojciec, był także twardym, wymagającym nauczycielem – mówił Lewandowski w 2020 roku.

Lewandowski wiedział, jak odwdzięczyć się za zaufanie okazane przez Kloppa. W 186. meczach pod wodzą tego szkoleniowca zdobył aż 102 bramki. Kilka z nich, w tym między innymi cztery zdobyte przeciwko Realowi Madryt w półfinale Ligi Mistrzów w 2013 roku, pamiętamy do dziś! Łącznie pod wodzą niemieckiego trenera rozegrał 14 314 minut, a do siatki rywali trafiał średnio raz na 140 minut. Do swojego bramkowego dorobku pod wodzą Lewy dorzucił jeszcze 42 asysty.

Spośród wszystkich trenerów, którzy prowadzili "Lewego" przez kilkanaście lat jego kariery, to Juergen Klopp najczęściej korzystał z jego usług i to Niemiec najwięcej razy wybuchał radością po jego golach. Swój "prime time" Lewandowski przeżywał jednak pod wodzą innego szkoleniowca.

Najczęściej dla Flicka

Hansi Flick prowadził Bayern Monachium od 3 listopada 2019 roku do 30 czerwca 2021. W ciągu 605 dni pracy w Monachium zdołał między innymi dwukrotnie sięgnąć po mistrzostwo Niemiec i wygrać Ligę Mistrzów. Absolutnie najważniejszym elementem jego bawarskiej maszyny był Robert Lewandowski!

To właśnie pod wodzą Flicka "Lewy" strzelił 41 goli w jednym sezonie Bundesligi i pobił historyczny rekord Gerda Mullera. Łącznie pod wodzą 59-letniego dziś Niemca Lewandowski rozegrał 71 meczów, w których zdobył aż 83 bramki! To oznacza, że Polak trafiał do siatki rywali średnio raz na 75 minut! Do tego fantastycznego rezultatu strzeleckiego Lewy dorzucił jeszcze 22 asysty.

- Jest nie tylko świetnym trenerem, ale również wspaniałym człowiekiem. Możesz z nim porozmawiać nawet o prywatnych sprawach. Z Hansim napisaliśmy historię. To był zdecydowanie mój najlepszy czas w Bayernie – mówił Lewandowski o Flicku w 2021 roku.

Plotki łączące Hansiego Flicka z posadą menedżera Barcelony nie tylko przywołują wspomnienia o "LewanGOALskim" z Bayernu, ale także dają kibicom "Blaugrany" nadzieję, że ten duet przywróci dawny blask ich klubowi!

Lewandowski i Guardiola

Dzięki niemu albo przez niego patrzę na piłkę nożną zupełnie inaczej.

Tak Lewandowski komplementował Guardiolę podczas wywiadu dla ELEVEN SPORTS w 2023 roku. Polak wielokrotnie wspominał o tym, że hiszpański szkoleniowiec zmienił jego postrzeganie futbolu, a współpraca z Pepem rozwinęła go jako piłkarza.

- Pracując z Guardiolą (...) przez dwa lata miałem narzucony hiszpański styl grania i myślenia o futbolu. Bardzo się wtedy rozwinąłem pod kątem piłkarskim i taktycznym – mówił Lewandowski w 2022 roku, tuż po transferze do FC Barcelony.



Guardiola był trenerem Bayernu od lipca 2013 do czerwca 2016. Poprowadził Lewandowskiego w okrągłej setce spotkań, w trakcie których "Lewy" zdobył 67 bramek i zanotował 20 asyst. Nie są to statystyki tak imponujące, jak te, osiągnięte podczas pracy z Flickiem, ale czas spędzony pod wodzą Hiszpana z pewnością zaprocentował w kolejnych latach.

Lewandowski w reprezentacji

Nie należy zapominać o reprezentacyjnej karierze Lewandowskiego. Napastnik jest bowiem najskuteczniejszym piłkarzem w historii polskiej kadry (82 gole), a także dzierży rekord pod względem liczby występów (146 spotkań).

Lewandowski z pewnością najlepiej wspomina czasy, w których selekcjonerem kadry był Adam Nawałka. 37 goli w 40 meczach, udane EURO 2016 i tytuł najlepszego strzelca eliminacji do mundialu w 2018 roku – tak, współpraca Lewego z Nawałką była nad wyraz owocna!

Lewy błyszczał skutecznością także pod wodzą Paulo Sousy. Portugalczyk, którego przygoda z reprezentacją Polski zakończyła się niezwykle burzliwie, 12 razy skorzystał z usług Lewandowskiego. Kapitan Biało-Czerwonych odwdzięczył się 11 golami.

Lewy nigdy nie krył, że był fanem ofensywnego futbolu proponowanego przez Sousę. Statystyki dobitnie pokazują, że napastnik świetnie czuł się w drużynie prowadzonej przez Portugalczyka.

Nie jest tajemnicą, że relacje Lewandowskiego i Jerzego Brzęczka nie należały do najlepszych. Pod wodzą tego selekcjonera "Lewy" rozegrał 18 meczów i zdobył 8 bramek. Warto jednak wspomnieć, że wówczas rywalami Polaków w ramach Ligi Narodów byli między innymi Włosi, Holendrzy czy Portugalczycy.

Lewandowski i plejada trenerskich gwiazd

Jeśli w przyszłości Lewandowski rozsiądzie się w bujanym fotelu i zacznie przeglądać stare fotografie, to będzie mógł z dumą stwierdzić, że pracował z najlepszymi trenerami na świecie. Jego gole wprawiały w ekstazę Kloppa, po jego trafieniach za głowę łapał się Guardiola, a nawet dystyngowani Heynckes i Ancelotti dawali się porwać fali entuzjazmu po tym, jak "Lewy" zdobywał dla zarządzanych przez nich klubów bramki.

Lewandowski jest szczęściarzem, ale równie wielkie szczęście mieli trenerzy, którym los podsunął tak wybitnego napastnika.

Polsat Sport