Problemy Huberta Hurkacza! Może stracić swoje miejsce w rankingu ATP

Hurkacz ostatnio brał udział w imprezie rozgrywanej na kortach w Dubaju. Tenisista rodem z Wrocławia pożegnał się z turniejem na etapie ćwierćfinału, kiedy to lepszy od niego po trzech setach okazał się Ugo Humbert. Jak się okazuje, ta porażka może okazać się sporym problemem dla Polaka, jeżeli chodzi o ranking ATP.

Wrocławianin obecnie plasuje się na ósmym miejscu w światowym zestawieniu, jednak już niedługo może się to zmienić. Największym zagrożeniem dla Polaka będzie Casper Ruud. Norweg pokonał bowiem Bena Sheltona i awansował do półfinału rywalizacji w Acapulco. Jeżeli Ruud wygra nadchodzący mecz, w którym zmierzy się z Holgerem Rune, to będzie miał na swoim koncie tyle samo punktów co Polak. Zatem jeżeli Norweg sięgnie po zwycięstwo w całym turnieju, to wyprzedzi Hurkacza.

Warto przypomnieć, że urodzony w 1997 roku Polak jeszcze nigdy nie uplasował się wyżej w rankingu ATP, niż na ósmym miejscu. Na razie nie zapowiada się, by ta sytuacja miała się szybko zmienić.