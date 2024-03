O tej walce mówiło się już od jakiegoś czasu. W końcu po negocjacjach strony doszły do porozumienia i na gali Rocky Boxing Night w Koszalinie dojdzie do starcia Meyna - Kownacki. Warto przypomnieć, że stawką tego pojedynku będzie pas zawodowego mistrza Polski w kategorii ciężkiej.

Do starcia ma dojść w sobotę 2 marca. Zanim jednak bohaterowie walki wieczoru wejdą do ringu, muszą wziąć udział w oficjalnej ceremonii ważenia, która odbędzie się w przededniu hitowej gali. Co Kacper Meyna i Adam Kownacki będą mieli sobie do powiedzenia przed zbliżającym się pojedynkiem?



Transmisja ceremonii ważenia przed galą Rocky Boxing Night w Polsacie Sport Fight, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:00.

