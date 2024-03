Piątkowy konkurs w Lahti jest "zastępczym" wydarzeniem w zamian za konkurs PŚ w Szczyrku, który miał odbyć się 17 stycznia. Rywalizacja na polskiej skoczni nawet się rozpoczęła, a swoje próby oddało 40 zawodników. Jednak warunki atmosferyczne wypaczały rywalizację. Zawody kilkukrotnie przerywano, aż w końcu zapadła decyzja o odwołaniu zmagań. Później w rozmowie ze Skijumping.pl dyrektor PŚ Sandro Pertile potwierdził, że odbędzie się konkurs, który wypełni lukę w terminarzu - wybór padł na Lahti.

ZOBACZ TAKŻE: Wojtasik, Kania, Czyszczoń i Śliwka ze złotymi medalami łyżwiarskich mistrzostw Polski

Salpausselka (S130) jest szczęśliwym miejsce dla polskich skoczków. W 2017 roku podczas mistrzostw świata Piotr Żyła wywalczył tam brązowy medal, a nasza reprezentacja w składzie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot wywalczyła wówczas złoty krążek.

W tym roku w Finlandii zabraknie Dawida Kubackiego. O jego absencji poinformował trener Thomas Thurnbichler.

- Odnośnie Dawida podjęliśmy decyzję, że powróci do treningu - po raz ostatni. Powróci z pełną świeżością i pewnością siebie na cykl Raw Air. Postaramy się stworzyć dla niego jak najlepszy plan. Chciał dalej startować, jak przez cały sezon. W pełni rozumiem, że jest wielkim wojownikiem i zawsze chce rywalizować. Podjąłem taką decyzję, a on ją zaakceptował. Idziemy w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że ujrzymy go w dobrej formie podczas Raw Air - powiedział Thurnbichler w wywiadzie dla PZN.

Polacy w Lahti wystąpią w składzie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Maciej Kot.

Rekordzistą skoczni jest Norweg Johann Andre Forfang, który w 2017 roku uzyskał na Salpausselce odległość 138 metrów. W ubiegłym roku w Lahti triumfował Ryoyu Kobayashi, drugie miejsce zajął Stefan Kraft, trzecie Karl Geiger.

Plan piątkowych zmagań w Lahti

14:30 - oficjalny trening

15:45 - kwalifikacje

17:00 - konkurs indywidualny

Relacja live i wynik na żywo sobotnich kwalifikacji i konkursu w Lahti na Polsatsport.pl.