Tragiczna wiadomość. Nie żyje 19-letni piłkarz

Archange Mondouo pochodził z Wybrzeża Kości Słoniowej i był pomocnikiem w norweskim HamKam. To oni poinformowali o śmierci piłkarza. Wspominają go jako niezwykle popularną i lubianą postać. Koledzy z zespołu nazywali go "Akillas".

"Pomimo złych warunków w domu na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Akillas pokazał wielki talent piłkarski. To doprowadziło go do Norwegii i Ham-Kam. Tutaj miał spełnić swoje marzenie o zostaniu profesjonalnym piłkarzem i zapewnić swojej rodzinie lepsze życie. To marzenie brutalnie się skończyło" - napisano w komunikacie klubu.

- Vi stiller oss selvfølgelig bak et meget godt initiativ fra supporterklubben. Jeg vil også benytte anledningen til å takke fotballfamilien både lokalt og nasjonalt for all omtanke i en meget vanskelig tid for pårørende og klubben, sier Bent Svele.https://t.co/5ITA0D92iI — HamKam (@HamKamFotball) March 1, 2024

Piłkarz został znaleziony martwy we własnym pokoju. Makabrycznego odkrycia dokonali jego koledzy z zespołu, którzy nie mogli się z nim skontaktować od kilku dni.