Kacper Meyna błyskawicznie znokautował Adama Kownackiego (WIDEO)

Meyna, który bronił pasa mistrza Polski wagi ciężkiej, od samego początku ruszył do ataku. Zadawał mnóstwo ciosów, które dochodziły do szczęki Kownackiego. "Babyface" nie potrafił znaleźć odpowiedzi na styl przeciwnika. W pewnym momencie dał się zepchnąć do narożnika, a tam Meyna zasypał go kolejnymi uderzeniami.



Sędzia Leszek Jankowiak przerwał pojedynek po zaledwie 45 sekundach. Kownacki przegrał piątą walkę z rzędu. Z kolei Meyna triumfował po raz siódmy z rzędu.



Wynik walki:



Kacper Meyna (12-1, 8 KO) pokonał Adama Kownackiego (20-5, 15 KO) przez TKO w pierwszej rundzie

Kacper Meyna - Adam Kownacki. Skrót walki

Polsat Sport