Nadeszła pora na walkę Kacper Meyna - Adam Kownacki. Stawką pojedynku będzie tytuł mistrza Polski w kategorii ciężkiej. To starcie będzie wisienką na torcie gali Kapeo Rocky Boxing Night w Koszalinie. Ponadto na gali wystąpią m.in. Kajetan Kalinowski, Nikodem Jeżewski czy Mateusz Polski. Relacja live i wyniki na żywo gali Kapeo Rocky Boxing Night z walką wieczoru Meyna - Kownacki na Polsatsport.pl.

Dla "Babyface'a" będzie to pierwszy występ w Polsce. Mieszkający w Nowym Jorku pięściarz do tej pory wszystkie zawodowe pojedynki stoczył w USA. Do 2020 roku Kownacki uchodził za czołowego zawodnika kategorii ciężkiej na świecie i był bardzo blisko tego, aby zapewnić sobie szansę walki o mistrzostwo globu. Później jednak przyszła zła passa. 34-latek przegrał cztery starcia z rzędu, z czego trzy przed czasem. Sobotnia walka z Meyną będzie dla niego bardzo ważna. Ewentualna porażka prawdopodobnie przekreśli jego dalszą karierę.

Natomiast Meyna ma wiele do ugrania. Pięściarz z Gołubia wygrał 11 z 12 zawodowych pojedynków. Obecnie może pochwalić się serią sześciu wygranych. Niemniej jednak należy pamiętać, że 24-latek w dotychczasowej karierze nie mierzył się jeszcze z zawodnikiem klasy Kownackiego. Najbliższa walka będzie odpowiedzią na kilka ważnych pytań o przyszłość Meyny. Potencjalna wygrana powinna mocno napędzić jego karierę.

Dodajmy, że stawką starcia będzie tytuł mistrza Polski w wadze ciężkiej. Aktualnie posiadaczem pasa jest Meyna.

Ponadto na gali zobaczymy kilka innych ciekawych pojedynków. W co main evencie rękawice skrzyżują Kajetan Kalinowski i Łukasz Stanioch. Na szali znajdą się tytuły mistrza Polski w kategorii półciężkiej oraz WBC Francophone w tej samej wadze. Do ringu w Koszalinie wejdą także m.in. Nikodem Jeżewski, Mateusz Polski czy Marcin Sianos.

Relacja live i wyniki na żywo gali Kapeo Rocky Boxing Night: Meyna - Kownacki na Polsatsport.pl. Początek o 18:30.

Kacper Meyna - Adam Kownacki

Kajetan Kalinowski - Łukasz Stanioch

Nikodem Jeżewski - Adam Kolarik

Mateusz Polski - Michał Bulik

Artur Bizewski - Marcin Sioanos

Angelika Krysztoforska - Tijana Draskovic

Konrad Kozłowski - Artur Gierczak

Hubert Benkowski - Damian Haus

Patryk Duda - Oskar Bogacz