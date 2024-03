Messi zmniejsza dystans do Ronaldo! Dzielą ich już "tylko" 123 miliony

Kiedyś konkurowali między sobą na boisku, natomiast teraz ich rywalizacja przeszła na wirtualny grunt.

W świecie mediów społecznościowych to Ronaldo stoi na piedestale i cieszy się większą ilością obserwujących go użytkowników. Na Instagramie portugalskiego gwiazdora śledzi 623 miliony kont, co czyni go najpopularniejszym piłkarzem na tej platformie.

Na horyzoncie nie widać na razie żadnego innego gracza, który mógłby zdetronizować "CR7", choć jego największy rywal, Lionel Messi, stopniowo zmniejsza dzielący ich dystans.

Argentyńczyk przekroczył ostatnio barierę 500 milionów obserwujących na Instagramie. Różnica między nim a Ronaldo wynosi teraz około 123 miliony.

"Dziękuję, że zawsze jesteście!" - napisał kapitan reprezentacji Argentyny pod postem z okazji tego wyjątkowego "jubileuszu". W krótkim materiale wideo gracz Interu Miami przytoczył najważniejsze posty, które opublikował na swoim profilu.

W przygotowanym materiale fani ujrzeli fotografie piłkarza, na których m.in. pozował z pucharem Ligi Mistrzów czy statuetką Złotego Buta, a także świętował sukces na mundialu w Katarze.

Nie mogło zabraknąć również zdjęć ze znanymi postaciami ze świata futbolu, takimi jak Francesco Totti lub świętej pamięci Diego Maradona.

Przewaga Portugalczyka na Instagramie wydaje się na tę chwilę bezpieczna, jednak w internecie wszystko rozwija się bardzo dynamicznie. Być może Messi w niedalekiej przyszłości zrówna się z Ronaldo pod względem obserwujących, a nawet zdoła go wyprzedzić.