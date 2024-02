Lewandowski w social mediach. Jak wypada na tle innych gwiazd futbolu? 

Lewandowski – najpopularniejszy polski piłkarz



Robert Lewandowski to bez dwóch zdań najbardziej utytułowany polski piłkarz ostatnich lat i według wielu najlepszy w historii zawodnik urodzony nad Wisłą. Znajduje to odzwierciedlenie nie tylko w licznych trofeach, ale także w statystykach jego platform społecznościowych. Profil Lewandowskiego na Instagramie śledzi aż 36 milionów użytkowników!



To zdecydowanie najlepszy wynik spośród polskich piłkarzy. Drugi w rankingu jest Wojciech Szczęsny. Bramkarza Juventusu obserwują co prawda aż 4 miliony fanów, ale w porównaniu do wyniku Lewandowskiego nie jest to imponująca liczba. Podium zamyka Arkadiusz Milik, który ma 1,3 miliona followersów.



Na dalszych miejscach znajdują się m.in. Sebastian Szymański, Krzysztof Piątek czy Piotr Zieliński – żaden z nich nie przekroczył jednak jak dotąd magicznej granicy miliona fanów na Instagramie. Być może ta sytuacja niedługo ulegnie zmianie – Szymański imponuje formą w Turcji i może liczyć na transfer do jednej z topowych europejskich lig, a Zieliński niedługo zostanie piłkarzem Interu Mediolan, czyli klubu o wiele bardziej medialnego niż Napoli.



Można być jednak pewnym, że w bliskim horyzoncie czasowym żaden z polskich piłkarzy nie jest w stanie zagrozić Lewandowskiemu nie tylko w kwestii sportowych sukcesów, ale także liczby fanów na Instagramie. Lewy to globalna marka i zawodnik o światowej renomie, o której inni biało-czerwoni mogą jedynie pomarzyć. A jak RL9 prezentuje się na tle innych piłkarzy, którzy są rozpoznawani globalnie?



Lewandowski daleko za Ronaldo i Messim



W porównaniu do innych światowych gwiazd wynik Lewandowskiego w mediach społecznościowych nie jest już tak imponujący. Napastnik Barcelony na swoim Instagramie zgromadził 36 milionów fanów, ale taki rezultat nie gwarantuje mu miejsca nawet w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych piłkarzy na popularnej platformie.



Dwa pierwsze miejsca okupuje – a jakżeby inaczej – duet Ronaldo-Messi. Portugalczyk zgromadził aż 621 milionów fanów, a Argentyńczyk niemal 500 milionów. To nie tylko najlepsze wyniki wśród piłkarzy, ale także spośród wszystkich profili dostępnych na Instagramie! To dowód na to, jaką niezwykłą popularność osiągnęli zawodnicy, którzy przez ostatnie dwie dekady zdominowali światowy futbol.



Na trzecim miejscu znajduje się Neymar. Brazylijczyka śledzi 219 milionów osób! Czwartą lokatę okupuje Kylian Mbappe. Gwiazdora PSG, łączonego z przenosinami do Realu Madryt, followuje 111 milionów użytkowników!



Jak popularny jest Robert Lewandowski?



Po przeanalizowaniu kilkudziesięciu profili doszliśmy do wniosku, że Lewandowski nie jest nawet w TOP 20 najchętniej obserwowanych postaci ze świata futbolu. Polak ustępuje miejsca nie tylko wymienionym wcześniej CR7, Messiemu, Neymarowi czy Mbappe, ale także takim legendom jak Ibrahimović, Zidane, Ronaldinho czy Beckham. Lepsi od kapitana reprezentacji Polski są także piłkarze młodego pokolenia jak Haaland czy Vinicius Junior.



Oczywiście, bycie zdystansowanym przez takie postaci nie jest powodem do wstydu, jednak znając ambicję Lewandowskiego można z dużą pewnością stwierdzić, że także w takim rankingu chciałby znaleźć się w czołówce. Kto wie, może sposobem na zyskanie fanów byłby transfer do Arabii Saudyjskiej lub MLS?



Pewnym jest jednak, że Lewandowski bardziej od wyników na Instagramie ceni sportową rywalizację na najwyższym poziomie i dopóki jest w stanie konkurować w europejskiej czołówce, dopóty będzie nas zachwycał swoją grą na Starym Kontynencie!

Polsat Sport