Niepokojące informacje w sprawie Bartosza Kurka. Co ze zdrowiem siatkarza?

Drużyna Wolfdogs Nagoya po niesamowitym boju przegrała z JT Thunders 2:3 w meczu 31. kolejki japońskiej V League. Bardziej niż wynik niepokoi jednak fakt, że na boisku zabrakło najmocniejszego ogniwa "wilków".

Bartosz Kurek nie pojawił się w składzie Nagoyi na ten mecz. Jego absencja może dziwić tym bardziej, że w poprzednim starciu bardzo przyczynił się do zwycięstwa swojego zespołu z Voreas Hokkaido. Zdobył aż 25 punktów.

Co ciekawe, to nie pierwsze tajemnicze zniknięcie Kurka w meczach z JT Thunders. W grudniu podczas rywalizacji z tym zespołem Polak przez pierwsze dwa sety spisywał się świetnie, a później... nie pojawił się już na parkiecie. Jak sam później wyznał, miał drobne kłopoty ze zdrowiem.

Ewentualne problemy kapitana kadry to nie tylko ból głowy dla kibiców japońskiego klubu, ale również Polaków, którzy także w klubach szykują się do zbliżających się wielkimi krokami igrzysk olimpijskich w Paryżu. Co więcej, w ostatnim spotkaniu PlusLigi nie zagrał także drugi atakujący kadry - Łukasz Kaczmarek.