Co za wieści w sprawie Grbicia! Agent puścił parę z ust? Tajemniczy wpis

Reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do igrzysk olimpijskich. To najważniejsza impreza czterolecia, podczas której "Biało-Czerwonych" poprowadzi Nikola Grbić. A co z przyszłością Serba po paryskim turnieju? Wydaje się, że agent selekcjonera właśnie puścił parę z ust w mediach społecznościowych.