Istotna informacja ws. Wilfredo Leona. Będzie grał w PlusLidze? "Wiem, kogo zapytać"

Na dziś pewne jest to, że po zakończeniu obecnego sezonu ligowego pochodzący z Kuby gwiazdor światowej siatkówki pożegna się z klubem z włoskiej Perugii, w którym występuje od 2018 roku. Zainteresowane "przechwyceniem" Leona są ponoć zespoły z Japonii, z Turcji oraz z Polski. Sam zawodnik w swoich ostatnich wywiadach dawał do zrozumienia, że skłania się właśnie w stronę gry w Pluslidze.

- Myślę, że szansa na to, abym w kolejnym sezonie zagrał w PlusLidze, jest większa niż kiedykolwiek. Na razie są prowadzone rozmowy i zobaczymy, co będzie dalej - mówił Leon w opublikowanej pod koniec lutego rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Polskim klubem, z którym media najczęściej łączą czołowego gracza naszej drużyny narodowej, jest Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. W internecie w tym kontekście pojawiały się też nazwy Aluronu CMC Warty Zawiercie i Projektu Warszawa, a w sobotę do tego grona dołączyła Bogdanka LUK Lublin.

Informację o zainteresowaniu lublinian przekazał dziennikarz Polsatu Sport Jerzy Mielewski w studiu przed transmisją z półfinałów Tauron Pucharu Polski. Jak powiedział, Bogdanka może niespodziewanie zaszachować konkurencję.

- Gdy przed chwilą usłyszałem w kuluarach tę informację, to Piotrek Gruszka musiał mnie trzymać, bo nogi mi zadrżały. Nie wierzyłem i jak nie zobaczę to nie uwierzę. To byłaby fantastyczna informacja dla całej polskiej siatkówki - zareagował na te doniesienia ekspert i komentator Polsatu Sport Jakub Bednaruk.

Później o możliwość pozyskania MVP ubiegłorocznych mistrzostw Europy prezesa Aluronu CMC Warty Zawiercie Kryspina Barana pytał Marcin Lepa.

- Czy Wilfredo Leon jest dostępny do tego, by taki klub jak Zawiercie z nim negocjował? - dociekał dziennikarz Polsatu Sport.

Baran przekazał wówczas ciekawą i istotną w sprawie informację. - Wiem, kogo zapytać. Dwa piętra wyżej jest jego agent. Domyślam się, że jego przyjazd z Brazylii nie jest przypadkowy, ale ja jeszcze z nim nie rozmawiałem. Wiem, które kluby rozmawiają - powiedział. Prezes klubu z Zawiercia dodał, że on również jest umówiony z reprezentującym interesy Leona brazylijskim menadżerem Geraldo Macielem.

Niezależnie od tego, który klub przekona czołowego gracza reprezentacji Polski do występów w swoich barwach w przyszłym sezonie, nie sposób nie zgodzić się z Bednarukiem. Jeśli zwycięzcą tej walki okaże się polski klub, będzie to fantastyczna wiadomość dla całej naszej siatkówki.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport