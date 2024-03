Drugiego pucharu nie będzie! Siatkarze Projektu pokonani przez Aluron CMC Wartę

Projekt Warszawa przegrał z Aluron CMC Wartą Zawiercie 0:3 w rozegranym w Krakowie półfinale Tauron Pucharu Polski. Siatkarze ze stolicy we wtorek zdobyli Puchar Challenge i mieli apetyt na wywalczenie kolejnego trofeum. Na drodze stanęli im Jurajscy Rycerze, którzy po raz pierwszy w historii awansowali do finału. Zmierzą się w nim z Jastrzębskim Węglem.

Na początku spotkania minimalną przewagę uzyskali zawiercianie (3:5), którzy w środkowej części seta całkowicie przejęli inicjatywę (7:11, 9:15 – po asie Miguela Tavaresa). Siatkarze Aluron CMC Warty byli skuteczniejsi w ataku, lepiej prezentowali się w polu serwisowym, a rywale prezentowali się słabo, w efekcie różnica wzrosła do siedmiu oczek (13:20), co zapewniło Jurajskim Rycerzom komfort w końcówce. Tavares zamknął tę jednostronną partię asem serwisowym (18:25).

Druga odsłona przyniosła zdecydowanie lepszą grę siatkarzy Projektu. Drużyna ze stolicy uzyskała przewagę (8:5 – po asie Kevina Tillie), którą utrzymywała w środkowej części seta (15:12, 20:17). Nie brakowało zaciętej walki i efektownych akcji, a końcówka przyniosła sporo emocji. Projekt popełnił dwa kosztowne błędy (22:23), a Trevor Clevenot wywalczył piłkę setową dla ekipy z Zawiercia (23:24). Punktowy blok ekipy z Warszawy rozpoczął grę na przewagi. W niej jednak górą była Aluron CMC Warta – atak Karola Butryna i błąd rywali przyniosły im decydujące punkty (24:26).

W trzeciej partii minimalną przewagę miał na początku Projekt (9:7), a później wynik oscylował wokół remisu (12:12, 15:15). Po ataku Mateusza Bieńka to zawiercianie odskoczyli na dwa oczka (16:18), ale rywale wyrównali (20:20) i rozpoczęła się emocjonująca końcówka. Butryn skutecznym atakiem wywalczył piłkę meczową dla Aluronu (23:24), ale uderzenie Andrzeja Wrony oznaczało drugą w tym meczu rozgrywkę na przewagi. Igor Grobelny posłał asa i to Projekt miał piłkę setową (25:24). Nie był to ostatni as w tym meczu, ale kolejnymi popisali się już zawiercianie – Bartosz Kwolek (26:27) oraz Mateusz Bieniek (27:29). Zagrywka środkowego przypieczętowała awans Aluron CMC Warty do finału.

Najwięcej punktów: Bartłomiej Bołądź (14), Kevin Tillie (13) – Projekt; Karol Butryn (18), Mateusz Bieniek (11) – Aluron CMC Warta. Skuteczność w ataku po stronie zawiercian. Bardzo dobra gra libero obu ekip (Damian Wojtaszek, Luke Perry), sprawiła, że w meczu nie brakowało długich, zaciętych akcji. MVP: Karol Butryn (16/28 = 56% skuteczności w ataku + 2 bloki).

Projekt Warszawa – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (18:25, 24:26, 27:29)

Projekt: Artur Szalpuk, Andrzej Wrona, Bartłomiej Bołądź, Kevin Tillie, Yurii Semeniuk, Jan Firlej – Damian Wojtaszek (libero) oraz Igor Grobelny, Karol Borkowski, Maciej Stępień. Trener: Piotr Graban.

Aluron CMC Warta: Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares Rodrigues, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Karol Butryn, Trevor Clevenot – Luke Perry (libero) oraz Thibault Rossard. Trener: Michał Winiarski.

Wyniki Pucharu Polski siatkarzy 2024 – turniej finałowy w Krakowie:

2024-03-02: Jastrzębski Węgiel – Bogdanka LUK Lublin 3:0 (25:21, 25:23, 25:18) /półfinał

2024-03-03: Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport) /finał.

WYNIKI PUCHARU POLSKI SIATKARZY 2024