Rekord! Finał Pucharu Polski 2024 zapisze się w historii polskiej siatkówki

13935 – tylu kibiców śledziło z trybun Tauron Areny Kraków finałowy mecz Tauron Pucharu Polski siatkarzy. To rekordowa widownia spotkania z udziałem klubów PlusLigi. Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała 3:1 Jastrzębski Węgiel i po raz pierwszy w historii zgarnęła to trofeum.

Finałowe starcie Aluron CMC Warty Zawiercie z Jastrzębskim Węglem w Tauron Pucharu Polski dostarczyło kibicom wielu emocji. Historyczny triumf Jurajskich Rycerzy śledziło z trybun krakowskiej hali blisko czternaście tysięcy kibiców.

To oznacza pobicie rekordu finału sprzed roku. Wówczas do Tauron Areny Kraków przybyło 11815 widzów. Teraz 13935 kibiców to nowy rekord frekwencji na meczu z udziałem dwóch drużyn z PlusLigi.

Dziś w Krakowie mamy rekordową frekwencję w historii ligowych drużyn @PlusLiga_ od 3 marca 2024 wynosi ona 13935 najlepszych fanów na świecie 🔥🔥🔥 #TAURONPucharPolski 👏👏💪 pic.twitter.com/JnABYx4ORM — Kamil Skladowski (@KamilSkladowski) March 3, 2024

– Kolejny raz wspólnie pokazaliśmy, jak wielki potencjał drzemie w polskiej ligowej siatkówce. Dziękuję wspaniałym polskim kibicom, drużynom za stworzenie świetnego widowiska, a naszym partnerom i sponsorom za wsparcie. Ten finał przeszedł do historii, a za rok znowu spotkamy się w Krakowie i znowu będziemy chcieli, by turniej finałowy był jeszcze wspanialszy – powiedział prezes Polskiej Ligi Siatkówki Artur Popko.

Tauron Puchar Polski siatkarzy 2024. Turniej finałowy w Krakowie (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Warto zaznaczyć, że cały turniej finałowy tegorocznej edycji siatkarskiego Pucharu Polski cieszył się sporym zainteresowaniem sympatyków tej dyscypliny sportu. Oto statystyki wszystkich meczów:







9143 widzów – Jastrzębski Węgiel – Bogdanka LUK Lublin 3:0 /półfinał

10264 widzów – Projekt Warszawa – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 /półfinał

13935 widzów – Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie1:3 /finał.