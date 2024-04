Leon powiedział wprost o transferze! "Moi rodzice tak mnie wychowali"

O tym, że Wilfredo Leon wraca do Polski, mówi się już od dawna. Nieoficjalnie łączy się go z zespołem Bogdanki LUK Lublin. W rozmowie z oficjalnym kanałem ligi włoskiej gwiazdor potwierdził powrót do Polski.

Wilfredo Leon to jeden z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy na świecie. I najlepiej opłacanych. Od lat występował w najlepszych klubach, jak choćby Zenit Kazań czy Sir Susa Vim Perugia. Od dłuższego czasu mówiło się jednak, że zawodnik zagra w PlusLidze. Teraz on sam to potwierdził.

ZOBACZ TAKŻE: Piękne sceny i wzruszające nagranie. Kurek pożegnał się z Japonią. Padła deklaracja

Przyjmującego początkowo łączono z Grupa Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Później do rywalizacji o jednego z najlepszych siatkarzy globu włączył się Aluron CMC Warta Zawiercie. Trzecim zespołem, o którym zaczęto szeptać, była Bogdanka LUK Lublin. I choć początkowo wydawało się to nieprawdopodobne, to właśnie zespół ze wschodniej Polski ma być kolejnym przystankiem na trasie Leona.

"W nawiązaniu do pojawiających się doniesień w mediach odnośnie transferu Wilfredo Leona do naszego Klubu, potwierdzamy, że prowadziliśmy i prowadzimy rozmowy z Wilfredo Leonem. Doceniamy ich profesjonalny i partnerski charakter" - napisano w oficjalnym komunikacie klubu. Transfer nie został jednak ogłoszony.

KOMUNIKAT KLUBU dotyczący transferu Wilfredo Leona. https://t.co/TBI0nSuSfR pic.twitter.com/KY1VMXb3Z8 — Bogdanka LUK Lublin (@LukLublin) March 29, 2024

Teraz mistrz Europy udzielił wywiadu oficjalnej stronie włoskiej SuperLigi. Tam potwierdził, że przenosi się do Polski. Nie zdradził jednak jeszcze, do jakiego miasta.

- Z powodów osobistych oraz rodzinnych postanowiliśmy z żoną, że najlepszy dla naszych dzieci będzie powrót do Polski. Dlatego zdecydowaliśmy, że przeprowadzamy się tam, wracamy do domu. Moi rodzice tak mnie wychowali i robię tak, jak mnie nauczyli. Będzie mi jednak brakować ludzi w Perugii - powiedział Leon w rozmowie z Lega Pallavolo Serie A.

Leon od 2019 roku reprezentuje "Biało-Czerwonych". Z kadrą zdobył mistrzostwo Europy oraz wygrał Ligę Narodów. Zajął także drugie miejsce w Pucharze Świata. Szansę na największy sukces w karierze będzie miał jednak w lecie - podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu.