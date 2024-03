To jeszcze nie koniec sagi! Są nowe informacje ws. Wilfredo Leona

Saga transferowa z Wilfredo Leonem w roli głównej zdaje się nie mieć końca. Od kilku miesięcy wiadomo, że reprezentant Polski odejdzie po sezonie z Perugii, ale to, jaki będzie jego kolejny klub, jest tematem ciągłych spekulacji. Obecnie wszystko wskazuje na to, że przyjmującemu najbliżej jest do Bogdanki LUK Lublin. W mediach pojawiły się nawet informacje, że kontrakt miał już zostać podpisany. Tymczasem właśnie docierają do nas nowe doniesienia w tej sprawie.