Hajto wprost o Kozłowskim: "Nie zrobił i nie zrobi kariery". Jest riposta!

Kacper Kozłowski przebojem wdarł się do drużyny Pogoni Szczecin. Jako 18-latek robił ogromne wrażenie na boiskach Ekstraklasy, a trener Kosta Runjaic obdarzał go zaufaniem. W styczniu 2022 roku po młodego reprezentanta Polski (grał między innymi na Euro 2020) zgłosiło się angielskie Brighton. "Portowcy" zarobili około 10 milionów euro.

ZOBACZ TAKŻE: Wielka kontrowersja w meczu Realu Madryt! Sędzia nagle zakończył mecz



Kozłowski natychmiast został wypożyczony do Royal Union Saint-Gilloise. Po sześciu miesiącach wrócił do Anglii, ale nie po to, aby grać w Premier League. Włodarze klubu zdecydowali się bowiem wysłać go na kolejne wypożyczenie - tym razem do holenderskiego Vitesse. W tej drużynie Polak występuje do dziś.

- Kozłowski nie zrobił i nie zrobi kariery - powiedział jednoznacznie Tomasz Hajto w niedzielnym Cafe Futbol. Rozpoczął tym samym gorącą dyskusję, do której natychmiast dołączył gość programu - Dariusz Adamczuk, dyrektor sportowy Pogoni Szczecin.



- Wszyscy spodziewaliśmy się, że będzie pukał do pierwszej drużyny Brighton. Tymczasem odbił się od niej po pierwszym obozie. To jednak dalej jest młody chłopak. Być może wszystko przyszło mu zbyt szybko i teraz musi przewartościować sobie pewne rzeczy i na nowo budować własną drogę - starał się tonować pesymizm Adamczuk.

Na te słowa ponownie odpowiedział Hajto.



- Często w Polsce słyszało się o nim, że jest zawodnikiem "box to box". Sprawdziłem jego statystyki i okazało się, że przez cały sezon rozegrał jeden pełny mecz. Zawsze schodził z boiska w okolicach 60. minuty. To dla mnie nie jest "box to box". Spadło na niego za dużo pochwał i on sobie z tym nie poradził - stwierdził Hajto.



Kozłowski wystąpił w tym sezonie w 21 meczach ligi holenderskiej. Strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty.

Zobacz załączony materiał wideo: