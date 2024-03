Athletic w poprzednim meczu mierzył się z Realem Betis. Zespół z Kraju Basków przegrał to spotkanie 1:3. To sprawia, że piłkarze klubu z siedzibą w Bilbao będą bardzo się starać, by nie gubić więcej punktów i zapewnić sobie miejsce dające bezpośredni awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Warto bowiem przypomnieć, że obecnie Athletic plasuje się na piątej pozycji w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

ZOBACZ TAKŻE: Wielka kontrowersja w meczu Realu Madryt! Sędzia nagle zakończył mecz

Barcelona bardzo dobrze zaprezentowała się w swoim poprzednim starciu na najwyższym szczeblu rozgrywkowym na Półwyspie Iberyjskim. "Blaugrana" bez większych problemów pokonała u siebie Getafe 4:0. Jak podopieczni Xaviego zaprezentują się w nadchodzącym spotkaniu z bardziej wymagającym rywalem?

Oczywiście oczy polskich kibiców podczas tego meczu zwrócone będą w stronę Roberta Lewandowskiego. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski w tym sezonie zdobył w lidze 12 bramek. Czy w niedzielę były zawodnik między innymi Bayernu Monachium ponownie wpisze się na listę strzelców?

Relacja live i wynik na żywo meczu Athletic Bilbao - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.