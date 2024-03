Ogromny sukces polskiego tenisisty! Pewne zwycięstwo w finale

Polak i Monakijczyk świetnie rozpoczęli to starcie. Przełamali bowiem rywali już w drugim gemie. Chociaż Gonzalez i Skupski byli w stanie doprowadzić do wyrównania, to po chwili ponownie nie obronili swojego serwisu. Zieliński i Nys bez problemu wykorzystali pierwszą piłkę setową.

Tenisista z Warszawy i jego partner na korcie swoją dobrą grę pokazali także w drugiej odsłonie. Meksykańsko-brytyjski duet nie potrafił znaleźć odpowiedzi na ofensywną grę oponentów. Dzięki temu Polak i Monakijczyk dwukrotnie przełamali przeciwników, tym samym wygrywając turniej w Meksyku.

Acapulco przyniosło Zielińskiemu i Nysowi czwarty wspólny tytuł, po dwóch triumfach w halowej imprezie ATP 250 w Metz (2022-2023) oraz zwycięstwie w turnieju ATP Masters 1000 na kortach Foro Italico w Rzymie (2023). Należy zaznaczyć, że Zieliński wygrał tez w Metz w 2021 roku w parze z Hubertem Hurkaczem.

Jan Zieliński/Hugo Nys - Santiago Gonzalez/Neal Skupski 6:3, 6:2