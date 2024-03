Polka zagra o tytuł w Teksasie. Idzie przez turniej jak burza!

Katarzyna Kawa i Bibiane Schoofs awansowały do finału turnieju WTA w Austin. Polka i Holenderka wygrały do tej pory w Teksasie trzy mecze deblowe, a w finale zmierzą się z parą Olivia Gadecki/Olivia Nicholls.

Kawa i Schoofs nie tworzyły wcześniej pary deblowej. Zdecydowały się na to przed turniejem w Austin i już teraz widać, że była to słuszna decyzja. Polka i Holenderka dogadują się bowiem na korcie bardzo dobrze. Właśnie dotarły do finału zawodów i celują w tytuł.

Po drodze pokonały trzy inne duety. Wygrały z Catheriną Harrison i Sabriną Santamarią, Iriną Chromaczową i Janą Sizikową, a także Oksanę Kałasznikową oraz Nadię Kiczenok.



Zwłaszcza starcie półfinałowe było zacięte. W pierwszym secie doszło do aż siedmiu przełamań w jedną i drugą stronę. Ostatecznie to Gruzinka i Ukrainka cieszyły się jednak z wygranej. W dwóch kolejnych odsłonach polsko-holenderska para przejęła inicjatywę i zwyciężyła 2:1.



W finale rywalkami Kawy i Schoofs będą Olivia Gadecki i Olivia Nicholls. Początek spotkania zaplanowano na 23:00 czasu polskiego.