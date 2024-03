Duży sukces polskiego siatkarza. Zdobył cenne trofeum

Spotkanie finałowe zostało rozegrane w Mannheim przy imponującej widowni - mecz obejrzało z trybun aż 10 887 osób.

W 15-tysięcznej SAP Arenie, w której na co dzień swoje mecze rozgrywają hokeiści drużyny Adler Mannheim oraz piłkarze ręczni Rhein-Neckar Loewen, kibice zobaczyli jednostronne widowisko. W pierwszych dwóch partiach mistrzowie Niemiec, prowadzeni przez byłego szkoleniowca PGE Skry Bełchatów Joela Banksa, całkowicie zdominowali swoich przeciwników i wygrali je 25:13 oraz 25:18. Więcej walki było w trzecim secie, w którym ekipa z Hersching prowadziła 12:8 i 16:13, jednak ostatecznie po świetnej końcówce berlińczyków przegrała 23:25.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarska rodzina znów się powiększyła! Zawodnik z PlusLigi został ojcem

Dla Berlin Recycling Volleys, w ostatnich latach zdecydowanie najsilniejszej niemieckiej drużyny, to siódmy puchar w historii klubu, a drugi z rzędu.

MVP niedzielnego finału został wybrany rozgrywający zwycięskiej drużyny, Johannes Tille. - Ten triumf wiele dla nas znaczy. Mieliśmy w ciągu ostatniego miesiąca trochę problemów, więc to dla nas niesamowicie ważne, że zagraliśmy dobry mecz i wygraliśmy. Wiekszość z nas była już w tym miejscu w ubiegłym roku, więc wiedzieliśmy, czego się spodziewać, bardziej skoncentrowaliśmy się na naszej zagrywce i byliśmy w stanie wywierać nim ciągłą presję na rywalach - powiedział 26-letni siatkarz. - Przed rokiem mieliśmy po finale pucharu dobrą imprezę, więc zakładam, że tym razem będzie podobnie - dodał.

W nagrodę za świetny występ w meczu finałowym reżyser gry Berlin Recycling Volleys otrzymał m.in. voucher na przejazd samochodem serii DTM (bardzo prestiżowych niemieckich wyścigów samochodów turystycznych) po torze wyścigowym z jednym z jej mistrzów.

Najwięcej punktów dla Berlin Recycling Volleys przeciwko WWK Volleys Herrsching zdobył czeski atakujący Marek Sotola - 17. Po 12 punktów zapisali w swoim dorobku były gracz Asseco Resovii Rzeszów i Enea Czarnych Radom, estoński środkowy Timo Tammemaa, oraz reprezentant Francji Timothee Carle, łączony z transferem do Jastrzębskiego Węgla. Kowalski pojawił się na boisku w pierwszym i w trzecim secie.

Były zawodnik m.in. AZS-u Częstochowa i Chemika Bydgoszcz występuje w barwach berlińskiej drużyny od 2019 roku. To dla niego trzeci triumf w Pucharze Niemiec, wcześniej zdobywał go w 2020 i 2023 roku. Mistrzostwo Niemiec zdobywał do tej pory trzykrotnie - w 2021, 2022 i 2023 roku.

Również w niedzielę został rozegrany finał Pucharu Niemiec siatkarek. Aktualny mistrz kraju, Allianz MTV Stuttgart, pokonał w nim 3:0 (25:14, 25:19, 25:15) wicemistrza SC Poczdam.

Puchar Niemiec siatkarzy, finał

Berlin Recycling Volleys - WWK Volleys Herrsching 3:0 (25:13, 25:18, 25:23)

BRV: Johannes Tille (1), Marek Sotola (17), Timothee Carle (12), Ruben Schott (8), Timo Tammemaa (12), Tobias Krick (6), Satoshi Tsuiki (libero) oraz Adam Kowalski (libero), Cody Kessel, Leon Dervisaj.

Trener: Jonathan Banks

Herrsching: Eric Burggraf, Filip Jon (14), Daniel Gruvaeus (10), Theo Timmermann, Nzeza Magloire Mayaula (1), Djordje Ilić (2), Leonard Graven (libero) oraz Joel Schneidmiller, Enes Dustinac, Jonas Kaminski, Norbert Engemann (5), Laurenz Welsch, Severin Brandt.

Trener: Thomas Ranner.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport