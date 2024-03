Nowe zasady cyklu Raw Air. Nietypowe pomysły organizatorów

Swój pomysł przedstawili podczas jesiennego posiedzenia komisji skoków narciarskich FIS w Zurychu. Propozycja Norwegów spotkała się z pozytywnym odbiorem działaczy i nowa formuła rozgrywania zawodów została zaakceptowana.

Zmagania w tegorocznym Raw Air rozpoczną się w Oslo (8-10 marca). Format toczenia rywalizacji w stolicy Norwegii nie będzie odbiegał od tego, co widzieliśmy w poprzednich latach. W najbliższy piątek rozegrany zostanie prolog, który będzie stanowił kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego. Z kolei w niedzielę odbędą się trzy serie zaliczane do cyklu - prolog i dwie serie konkursowe. Do zmiany doszło w kwestii kolejności startowej. W piątkowym prologu skoczkowie będą startowali według klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Od soboty obowiązywała będzie już klasyfikacja Raw Air.

Istotne będzie również to, że po weekendzie w Oslo poznamy czołową "50" cyklu. Zawodnicy, którzy zmieszczą się w tym gronie, otrzymają prawo startu w zmaganiach w Trondheim. Skoczkowie sklasyfikowani na 51. lokacie i niżej odpadną z cyklu. Te zasady nie dotyczą trzech najlepszych skoczków klasyfikacji generalnej PŚ. Stefan Kraft, Ryoyu Kobayashi i Andreas Wellinger mają zapewniony udział w kolejnych konkursach niezależnie od tego, czy znajdą się w czołowej "50", czy nie. Celem takiego zabiegu jest uniknięcie ewentualnego wypaczenia rywalizacji o Kryształową Kulę.

Następnie skoczkowie przeniosą się do Trondheim (12-13 marca). Tam na zmodernizowanym obiekcie Gransen odbędą się dwa konkursy na dwóch skoczniach - HS105 i HS138. Przed zawodami nie odbędą się prologi. To efekt tego, że w rywalizacji w Raw Air zostanie 50 zawodników, a zatem nie ma sensu rozgrywać kwalifikacji do konkursów.

Ostatnią areną zmagań w norweskim cyklu będzie Vikersundbakken (15-17 marca). Walka o punkty na skoczni mamuciej o rozmiarze 240 metrów rozpocznie się od piątkowego prologu, w którym wystąpi 50 zawodników. Do sobotniego konkursu awansuje 40. W nietypowej formule toczona będzie rywalizacja w niedzielę. Mianowicie odbędą się trzy serie. W pierwszej wystąpi 30 najlepszych zawodników Raw Air, w drugiej 20, a w trzeciej 10 najlepszych po dwóch poprzednich seriach.

Do tej pory odbyło się sześć edycji Raw Air. Po dwa zwycięstwa w klasyfikacji generalnej mają Stefan Kraft i Kamil Stoch. Natomiast po jednym triumfie na koncie mają Ryoyu Kobayashi i Halvor Egner Granerud. Norweg był najlepszy w ubiegłorocznej edycji cyklu.