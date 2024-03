KGHM #Volley Wrocław ma na swoim koncie szesnaście punktów. Do ósmej ekipy z Kalisza traci osiem "oczek". W lutym podopieczne Michała Maseka miały na koncie już trzy porażki z rzędu, ale w ostatniej kolejce udało się im przełamać niemoc i pokonać UNI Opole 3:2 (23:25, 25:21, 20:25, 26:24, 15:8).

Grot Budowlani Łódź przed poniedziałkowym spotkaniem zajmował piąte miejsce w tabeli. Zawodniczki z Łodzi ostatnich dwóch tygodni nie mogą zaliczyć do udanych. Najpierw w Pucharze CEV zostały pokonane przez Viteos Neuchatel UC 1:3, potem w TAURON Lidze uległy ekipie z Polic 0:3. Na sam koniec co prawda wygrały 3:1 z Viteos i wyrównały stan rywalizacji o awans do finału europejskich rozgrywek, jednak w "złotym secie" przegrały 13:15 i pożegnały się z rozgrywkami CEV.

