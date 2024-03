Zaskakujący wybór? Poznaliśmy MVP Pucharu Polski siatkarzy

Miłosz Zniszczoł (rocznik 1986) już czternasty sezon występuje w rozgrywkach PlusLigi. Grał w drużynach Fart Kielce, Transfer Bydgoszcz, Indykpol AZS Olsztyn, GKS Katowice, a od 2021 roku reprezentuje barwy Aluron CMC Warty Zawiercie.

To pierwsze tak znaczące indywidualne wyróżnienie w karierze doświadczonego środkowego. Dla wielu może to być zaskakujący wybór, wszak w składzie ekipy z Zawiercia nie brakuje gwiazd... A jednak tę nagrodę zupełnie zasłużenie otrzymał Zniszczoł i dołączył do grona znakomitych siatkarzy, którzy w poprzednich latach byli honorowani tym wyróżnieniem.

Kto oglądał finałowe starcie z Jastrzębskim Węglem, ten z pewnością docenił ogromny wkład tego zawodnika w końcowy sukces. Zniszczoł wywalczył dla swej drużyny 13 punktów (7/9 = 78% skuteczności w ataku + 6 bloków; zagrał na +13).