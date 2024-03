Wygrali po raz pierwszy! Niespodzianka w finale Pucharu Polski siatkarzy

Jastrzębski Węgiel przegrał z Aluron CMC Wartą Zawiercie 1:3 w rozegranym w Krakowie finale Tauron Pucharu Polski siatkarzy. Jurajscy Rycerze pokonali ekipę mistrza Polski i wywalczyli to trofeum po raz pierwszy w historii.

Po wyrównanym początku meczu, minimalną przewagę uzyskali zawiercianie (8:10). Po ataku Trevora Clevenot odskoczyli na cztery oczka (9:13) i utrzymywali przewagę w środkowej części seta. Jastrzębianie złapali kontakt, gdy udanym atakiem popisał się Tomasz Fornal (18:19). Jurajscy Rycerze wygrali jednak trzy kolejne akcje (18:22) i to był kluczowy moment tej partii. Miguel Tavares wywalczył piłkę setową (20:24), jeszcze asem odpowiedział Jean Patry, ale jego kolejna zagrywka zatrzymała się na siatce (22:25). Pierwszy set finału padł więc łupem zawiercian, którzy lepiej prezentowali się w bloku i popełnili mniej błędów.

Podrażnieni jastrzębianie przejęli inicjatywę od pierwszych akcji drugiej partii (9:6). Siatkarze Aluron CMC Warty mieli problemy w ofensywie. Mistrzowie Polski grali skutecznie, dokładali też punkty zagrywką – asami popisali się Patry (11:7) i Norbert Huber (19:12); lepiej przyjmowali, punktowali blokiem i w całym secie popełnili zaledwie trzy błędy własne. Jurajscy Rycerze zerwali się do walki, wygrali kilka akcji z rzędu i zmniejszyli różnicę do trzech oczek (20:17). Końcówka należała jednak do ekipy z Jastrzębia-Zdroju. Seta zamknął efektownym blokiem Huber (25:20).

W trzeciej odsłonie wynik oscylował wokół remisu (8:8). Po ataku Mateusza Bieńka drużyna z Zawiercia uzyskała przewagę (11:13), cztery kolejne akcje wygrali rywale (15:13), ale asem odpowiedział Tavares (15:15). Zagrywka była mocną bronią Jurajskich Rycerzy w tej odsłonie. Kolejne punktowe serwisy dołożyli Bartosz Kwolek (16:17) i Bieniek (17:19), kilka innych serwisów sprawiło problemy rywalom. W końcówce dwie ważne akcje skończył Miłosz Zniszczoł (20:24), a brakujący punkt dała ekipie z Zawiercia przestrzelona zagrywka przeciwników (21:25).

Na początku czwartego seta minimalną przewagę miała ekipa z Zawiercia (5:7). Jastrzębianie odrobili straty (9:9), ale w środkowej części seta punktową zaliczkę znów wypracowali sobie Jurajscy Rycerze. Po ataku Bieńka odskoczyli na trzy oczka (14:17) i utrzymywali tę przewagę w kolejnych akcjach. Dotknięcie siatki przez rywali dało Aluron CMC Warcie piłkę meczową (19:24), a atak Karola Butryna po bloku przypieczętował historyczny sukces ekipy z Zawiercia (20:25).

Najwięcej punktów: Jean Patry (20), Tomasz Fornal (15), Norbert Huber (10), Rafał Szymura (10) – Jastrzębski Węgiel; Bartosz Kwolek (16), Trevor Clevenot (14), Miłosz Zniszczoł (13), Mateusz Bieniek (11), Karol Butryn (11) – Aluron CMC Warta.

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie po raz pierwszy w historii wywalczyli Puchar Polski. Wcześniej trzykrotnie występowali w turnieju finałowym (2019, 2021, 2023), przegrywali jednak w półfinałach. Jurajscy Rycerze w obecnej edycji wyeliminowali w ćwierćfinale CM Soleus Klub Sportowy Rudziniec, wygrywając 3:1. W półfinale wygrali w Tauron Arenie Kraków z Projektem Warszawa 3:0. Jastrzębski Węgiel w Pucharze Polski triumfował tylko raz – w 2010 roku; porażka z ekipą z Zawiercia to już ósmy (i piąty z rzędu) przegrany finał PP tego klubu.

Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (22:25, 25:20, 21:25, 20:25)

Jastrzębski Węgiel: Jurij Gladyr, Benjamin Toniutti, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Jean Patry, Rafał Szymura – Jakub Popiwczak (libero) oraz Ryan Sclater, Marko Sedlacek, Edvins Skruders, Moustapha M’Baye. Trener: Marcelo Mendez.

Aluron CMC Warta: Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares Rodrigues, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Karol Butryn, Trevor Clevenot – Luke Perry (libero) oraz Thibault Rossard. Trener: Michał Winiarski.

Wyniki Pucharu Polski siatkarzy 2024 – turniej finałowy w Krakowie:

2024-03-02: Jastrzębski Węgiel – Bogdanka LUK Lublin 3:0 (25:21, 25:23, 25:18) /półfinał

2024-03-02: Projekt Warszawa – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (18:25, 24:26, 27:29) /półfinał

2024-03-03: Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (22:25, 25:20, 21:25, 20:25) /finał.

WYNIKI PUCHARU POLSKI SIATKARZY 2024