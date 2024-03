To byłby hit! Czołowa siatkarka kadry Polski trafi do włoskiego giganta?

Po obecnym sezonie z zespołu Grupy Azoty Chemika Police odejdą trzy czołowe siatkarki - podaje Interia. Według jej informacji, z drużyną z zachodniopomorskiego mają się pożegnać Martyna Łukasik, Monika Fedusio i Martyna Kowalewska. Ta pierwsza miałaby trafić do włoskiego potentata, Imoco Volley Conegliano.

Jak pisze dziennikarz Interii Andrzej Klemba, rozstania reprezentantek Polski zespołem z Polic będą efektem cięć budżetowych. Sponsor tytularny klubu, spółka skarbu państwa Grupa Azoty, ma ponoć zmniejszyć nakłady na drużynę co najmniej o połowę.

Przyjmująca Monika Fedusio, która rozgrywa swój pierwszy sezon dla Grupy Azoty Chemika (przyszła z Grot Budowlanych Łódź), podobno przeniesie się do innej czołowej drużyny Tauron Ligi, PGE Rysic Rzeszów. Rozgrywająca Marlena Kowalewska, w Policach od 2018 roku, ma z kolei trafić do ekipy aktualnego mistrza Polski, ŁKS-u Commerceconu Łódź, gdzie zastąpi Robertę Ratzke. Brazylijka w ostatnim czasie była łączona z transferem do czołowego zespołu bogatej ligi tureckiej, Turk Hava Yollari Stambuł.

Największy transferowy hit Interia wieszczy jednak w przypadku Łukasik. 24-letnia przyjmująca, która w ubiegłym sezonie reprezentacyjnym była podstawową zawodniczką kadry Polski, miałaby zostać siatkarką najlepszego włoskiego klubu, Imoco Volley Conegliano.

Drużyna z Wenecji Euganejskiej to jeden z gigantów kobiecej siatkówki w Europie. Od 2018 roku zdobyła pięć mistrzostw Włoch z rzędu i pięć kolejnych Pucharów Włoch, a w 2021 roku wygrała Ligę Mistrzyń.

W obecnym sezonie Serie A jest niepokonana i z kompletem dwudziestu dwóch zwycięstw zdecydowanie prowadzi w tabeli rozgrywek. W Lidze Mistrzyń kilka dni temu wygrała ćwierćfinałową rywalizację z broniącym tytułu Vakifbankiem Stambuł i w półfinale zmierzy się w dwumeczu z inną ekipą z Turcji, Eczacibasi Stambuł.

Od 2017 roku zawodniczką Conegliano jest Joanna Wołosz. Poza polską rozgrywającą w drużynie występują obecnie takie gwiazdy kobiecej siatkówki, jak Szwedka Isabelle Haak, Włoszka Marina Lubian czy Amerykanka Kathryn Plummer. Gwiazdą jest też trener zespołu, Daniele Santarelli, który w ubiegłym roku wygrał z reprezentacją Turcji Ligę Narodów oraz mistrzostwa Europy.

Jeśli informacje Interii się potwierdzą, Conegliano będzie pierwszym zagranicznym klubem w karierze Łukasik. Transfer do włoskiego giganta byłby dla niej wielką nobilitacją, ale też wielkim wyzwaniem.

Dla Grupy Azoty Chemika Police pochodząca z Gdańska przyjmująca gra od 2018 roku. W ciągu sześciu sezonów wywalczyła w biało-niebieskich barwach trzy tytuły mistrzyni Polski (2020, 2021, 2022) i cztery Puchary Polski (2019, 2020, 2021, 2023). W obecnym sezonie policzanki są już pewne pierwszego miejsca na koniec fazy zasadniczej Tauron Ligi. Na jedną kolejkę przed końcem mają sześć punktów przewagi nad drugimi PGE Rysicami.

Z reprezentacją Polski jej największy sukces to brązowy medal Ligi Narodów 2023. Łukasik została wybrana do "drużyny marzeń" turnieju finałowego tych rozgrywek.

Jako zawodniczka naszej drużyny narodowej 24-latka awansowała także na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, które odbędą się w tym roku. Miejsce w paryskim turnieju Biało-Czerwone zapewniły sobie w rozegranym we wrześniu turnieju kwalifikacyjnym w Łodzi.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport