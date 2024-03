Były asystent rozpływa się nad trenerem Polaków. "Detalista i perfekcjonista"

Żakić, który prowadzi teraz żeńską drużynę OK Tent, był asystentem Grbicia w czasach, gdy ten był selekcjonerem reprezentacji Serbii. Jak sam przyznał, kiedy dostał propozycję współpracy z kadrą, początkowo uznał to za... żart.

- Robiłem staż trenerski i przez dziesięć dni obserwowałem z bliska pracę Nikoli Grbicia. Jakieś pięć czy sześć miesięcy później zadzwonił telefon, odebrałem i usłyszałem w słuchawce: "Dzień dobry, mówi Nikola Grbić". Prawie mu przerwałem, bo byłem przekonany, że to żart i już miałem mówić, żeby robił takie dowcipy komu innemu, ale okazało się, że to rzeczywiście był selekcjoner. Powiedział, że za kilka dni będzie w Belgradzie i chciałby porozmawiać ze mną na temat pracy w reprezentacji. Byłem kompletnie zdezorientowany, ale i bardzo szczęśliwy. Starałem się wykorzystać każdą chwilę, by jak najwięcej się od niego nauczyć - powiedział Żakić.

O obecnym trenerze siatkarskiej reprezentacji Polski jego były asystent ma wyjątkowo dobre zdanie. Podkreślił on, że Nikola Grbić jest rzadkim przykładem sportowca, który kapitalnie spisywał się zarówno w roli zawodnika, jak i szkoleniowca.

- Nie ma zbyt wielu osób, które dotknęły tego, co on, zarówno na boisku, jak i na ławce trenerskiej. Jego wielkością jest to, że przy tym wszystkim twardo stąpa po ziemi i to, co robi, zawsze stara się wykonywać na najwyższym poziomie. Nikola to detalista, perfekcjonista, jeżeli chodzi o drobne rzeczy, które mają jednak ogromne znaczenie. Ma nierealną etykę pracy i to, co dla mnie pokazuje wielkość trenera, czyli odzwierciedlenie jego charakteru w drużynie - zakończył Igor Żakić.

Nikola Grbić sięgnął z reprezentacją Serbii po brąz mistrzostw Europy oraz srebro i złoto Ligi Światowej. Od 2022 roku jest trenerem polskich siatkarzy.