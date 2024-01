Te słowa Grbicia są gwarancją sukcesu na igrzyskach? Jasny przekaz

89. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu należał do siatkówki, mimo że triumfatorką okazała się tenisistka Iga Świątek, a drugie miejsce zajął żużlowiec Bartosz Zmarzlik. Podium uzupełnił natomiast Aleksander Śliwka, a warto dodać, że drużyną roku została reprezentacja Polski siatkarzy. Z kolei trenerem roku wybrano Nikolę Grbicia.

Taki scenariusz nie powinien nikogo zaskakiwać. Pod wodzą Serba ekipa Biało-Czerwonych wygrała Ligę Narodów i mistrzostwa Europy oraz w znakomitym stylu zapewniła sobie olimpijską kwalifikację do tegorocznych igrzysk w Paryżu. To właśnie zmagania w stolicy Francji mają być wisienką na torcie w kontekście pracy byłego znakomitego rozgrywającego nad Wisłą.

- To naturalne, że wszyscy chcemy olimpijskiego złota, ale co istotne i co powiedziałem zawodnikom, kiedy objąłem reprezentację, to to, że chcąc być mistrzem olimpijskim muszą zacząć zachowywać się jak mistrzowie olimpijscy już teraz. Nie czekać na lato 2024. Trzeba się na to przygotować i staram się to czynić na każdy możliwy sposób. Musimy dokonać resetu, tak jakby nic się nie zdarzyło i jeszcze bardziej pracować. Należy wyjść ze strefy komfortu, aby być jeszcze lepszym niż jest się obecnie - powiedział Grbić w rozmowie z Marcinem Lepą.

Cała rozmowa z Nikolą Grbiciem w załączonym materiale wideo.