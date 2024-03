Iga Świątek wraca na kort. Polka zgłosiła się do turnieju WTA w Indian Wells, nazywanego niekiedy piątym Wielkim Szlemem. Kiedy Świątek zagra kolejny mecz? To już wiadome! Sprawdź poniżej, kiedy następny mecz Świątek.

Iga Świątek po raz ostatni na korcie pojawiła się 23 lutego. Liderka światowego rankingu przegrała w półfinale WTA w Dubaju z Anną Kalinskają 0:2. Od tego czasu odpoczywała i szlifowała formę.

Teraz wielkimi krokami zbliża się jej powrót do gry. Świątek zgłosiła się bowiem do udziału w WTA w Indian Wells. To bardzo prestiżowa impreza, często nazywana piątym Wielkim Szlemem.

W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu rozlosowano drabinkę zawodów. Polka zmagania rozpocznie od drugiej rundy. Zmierzy się w niej albo z Danielle Collins, albo z zawodniczką z kwalifikacji. Natomiast potencjalną przeciwniczką Świątek w trzeciej rundzie jest Czeszka Linda Noskova, która wyeliminowała ją z tegorocznego Australian Open.

Indian Wells: Kiedy mecz Świątek? Kiedy gra Iga Świątek?

Mecz Świątek jest zaplanowany na 8 marca (piątek). Dokładna godzina zostanie podana przez organizatorów bliżej terminu spotkania.