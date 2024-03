Trudne losowanie dla Huberta Hurkacza! Z kim zagra Polak w Indian Wells?

Już niedługo rozpocznie się turniej ATP w Indian Wells. W rywalizacji na kortach w Stanach Zjednoczonych udział weźmie między innymi Hubert Hurkacz. Pochodzący z Wrocławia zawodnik rozpocznie grę od drugiej rundy, jednak już wiadomo, kto może stanąć naprzeciwko Polaka.

W nocy z poniedziałku na wtorek odbyło się losowanie głównej drabinki turnieju. Rywala Hurkacza wyłoni mecz Gaela Monfilsa z Maxem Purcellem. Jeśli Polak dotrze do ćwierćfinału, to może go czekać spore wyzwanie. Jego możliwym oponentem jest bowiem lider ranking ATP Novakiem Djokovicem.

ATP 1000 Indian Wells Draw: pic.twitter.com/vUkSVwV5Sc — Tennis Updates (@TennisUpdates24) March 5, 2024

Turniej ATP w Indian Wells rozpocznie się w środę 6 marca. Finał imprezy na kortach w Stanach Zjednoczonych ma zostać rozegrany w niedzielę 17 marca.

Transmisje meczów turnieju ATP w Indian Wells na sportowych antenach Polsatu.