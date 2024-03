Kylian Mbappe poprowadził PSG do kolejnego zwycięstwa. Jest awans

Paryżanie przystępowali do rewanżu z solidną zaliczką z pierwszego spotkania. Na własnym stadionie wygrali 2:0 po golach Kyliana Mbappe oraz Bradleya Barcoli.



Spotkanie w Hiszpanii nie mogło zacząć się lepiej dla faworytów ze stolicy Hiszpanii. Mbappe wykorzystał moment zawahania Igora Zubeldii i z trudnej pozycji oddał piekielnie mocny strzał, który swój lot zakończył dopiero w siatce. W tym momencie Real Sociedad potrzebował trzech trafień do doprowadzenia do dogrywki.

Niespodzianki jednak nie było. Paryżanie po przerwie podwyższyli, a swojego drugiego gola strzelił Mbappe.

Hiszpanie chwilę później odpowiedzieli trafieniem Andera Barrenetxei, ale piłkarz gospodarzy znajdował się na spalonym. Prawidłową bramkę zdobyli w doliczonym czasie gry, a jej autorem był Mikel Merino.

Mecz zakończył się zwycięstwem PSG 2:1.





Real Sociedad - PSG 1:2 (0:1)

Bramka: Merino 90+1 - Mbappe 15, 56. Pierwszy mecz: 2-0 dla PSG. Awans: PSG.

Real Sociedad: Remiro - Traore, Zubeldia (77 Pacheco), Le Normand, Galan - Mendez (61 Turrientes), Zubimendi (83 Olasagasti), Merino - Kubo, Oyarzabal, Becker (61 Barrenetxea).

PSG: Donnarumma – Hakimi (83 Soler), Beraldo, Hernandez, Nuno Mendes (61 Mukiele) – Zaire-Emery, Ruiz (77 Ugarte), Vitinha – Dembele (82 Kolo Muani), Mbappe, Barcola (46 Lee Kang-in).

Żółte kartki: Kubo, Zubeldia - Mendes, Hakimi, Dembele.

Skrót meczu Real Sociedad - PSG

Polsat Sport