Straty odrobione z nawiązką! Bayern Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Bayern Monachium w znakomitym stylu odrobił straty z pierwszego spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów z SS Lazio, przegranego w Rzymie 0:1. W rewanżu na własnym stadionie mistrzowie Niemiec rozbili ekipę z Włoch 3:0 i pewnie awansowali do ćwierćfinału rozgrywek.

Podopieczni trenera Thomasa Tuchela spisywali się ostatnio wyjątkowo słabo. Z pięciu ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach monachijczycy wygrali zaledwie jeden (2:1 z RB Lipsk w Bundeslidze), raz zremisowali i aż trzykrotnie schodzili z boiska pokonani. Jedną z porażek ponieśli właśnie z Lazio, przegrywając w Rzymie 0:1. Pocieszeniem dla Bayernu mogło być jednak to, że ekipa ze stolicy Włoch... wcale nie radziła sobie dużo lepiej. "Biancocelesti" z dziesięciu ostatnich spotkań na wszystkich frontach wygrali tylko cztery, a aż pięciokrotnie kończyli rywalizację bez choćby punktu. Po jednobramkowym zwycięstwie nad Bayernem podopieczni Maurizio Sarriego rozegrali cztery mecze w Serie A i... wygrali tylko jeden.

Choć oba kluby mogą pochwalić się bardzo bogatą historią, dzisiejsze spotkanie było... dopiero czwartym bezpośrednim starciem tych drużyn. Poza meczem bieżącej edycji Ligi Mistrzów, Lazio i Bayern spotkały się w dwumeczu 1/8 finału Champions League w sezonie 2020/2021. Oba spotkania padły wówczas łupem monachijczyków, którzy wygrali na wyjeździe 4:1, a następnie na Allianz Arenie 2:1. Jednym z katów rzymian był wówczas Robert Lewandowski, który strzelił po jednym golu w obu starciach.

Początek spotkania należał do gospodarzy, którzy w kwadrans stworzyli sobie dwie bardzo dobre okazje do otworzenia wyniku. Najpierw jednak Ivan Provedel wypiąstkował piłkę po mocnym uderzeniu Jamala Musiali, a chwilę później, po szybkiej wymianie podań między Raphaelem Guerreiro a Musialą, Thomas Mueller nie zdołał dołożyć nogi do znakomitego zagrania Portugalczyka na piąty metr. Gola nie przyniosła również akcja z 24. minuty, kiedy po podaniu Kimmicha najpierw próbował Musiala, a chwilę później Guerreiro, ale oba te strzały zostały zablokowane przez obrońców Lazio.

Niewiele brakowało, a po fali naporu Bayernu do siatki trafiliby... rzymianie. W 37. minucie, po dośrodkowaniu z lewej strony boiska, Matthijs de Ligt - zamiast wybić futbolówkę - przedłużył to podanie tak, że piłka trafiła wprost na głowę Ciro Immobile, który jednak z najbliższej odległości uderzył obok prawego słupka.

Niewykorzystana "setka" zemściła się na Lazio już kilkadziesiąt sekund później. W 39. minucie, po miękkiej wrzutce Aleksandara Pavlovicia, Thomas Mueller wycofał piłkę do Raphaela Guerreiro, a po nieczystym uderzeniu Portugalczyka futbolówka trafiła do Harry'ego Kane'a, który precyzyjną główką trafił - po rękawicach Provedela - przy lewym słupku na 1:0.

Monachijczycy jeszcze przed przerwą podwyższyli prowadzenie. W doliczonym czasie pierwszej połowy Guerreiro dośrodkował z rzutu rożnego z lewej strony boiska, próbujący wybijać piłkę Immobile przedłużył wrzutkę na dalszy słupek, a zamykający akcję de Ligt mocnym wolejem zagrał na trzeci metr wprost na głowę Muellera, który nie miał problemów z pokonaniem bramkarza Lazio.

W drugiej połowie podopieczni trenera Thomasa Tuchela nie skupili się wyłącznie na bronieniu wyniku, który dawał im awans, tylko poszli za ciosem. W 66. minucie Leroy Sane w swoim stylu zszedł z prawej strony pola karnego do środka i uderzył lewą nogą w kierunku dalszego słupka. Ivan Provedel zdołał odbić uderzenie reprezentanta Niemiec, ale wobec dobitki Harry'ego Kane'a był już bezradny.

Mimo kilku okazji z obu stron więcej goli już nie padło i z awansu do ćwierćfinału Champions League mogli cieszyć się zawodnicy Bayernu.

Liga Mistrzów - 1/8 finału

Bayern Monachium - SS Lazio 3:0 (2:0)

Bramki: Harry Kane 39, 66, Thomas Mueller 45+2

Pierwszy mecz: 0:1. Awans: Bayern Monachium