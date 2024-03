W pierwszym meczu KGHM Cuprum Lubin zmierzy się z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Gospodarze tego spotkania znajdują się na przedostatnim miejscu w tabeli. W awansie na wyższą pozycję na pewno nie pomogły trzy porażki z rzędu - najpierw z Aluron CMC Warta Zawiercie (1:3), potem Jastrzębskim Węglem (1:3) i na koniec z Barkom Każany Lwów (2:3). Odwrotną tendencję prezentuje ZAKSA, która ostatnie trzy mecze pewnie wygrała - Eneę Czarnych Radom i Exact Systems Hemarpol Częstochowa pokonała do zera, a Barkom Każany Lwów 3:1. Co drużynom da zwycięstwo w tym spotkaniu? Cuprum oddali się od szesnastego miejsca, które oznacza bezpośredni spadek z ligi i jednocześnie przybliży się do czternastego miejsca, które daje szanse na awans do fazy play-off. Kędzierzynianie natomiast dzięki triumfowi "uciekną" goniącym ich zawodnikom Indykpolu AZS Olsztyn.

Drugi mecz 24. kolejki zostanie rozegrany w hali Urania w Olsztynie. Indykpol AZS podejmie Eneę Czarnych Radom. To spotkanie - podobnie jak pierwszy wtorkowy mecz będzie starciem drużyny z górnej i dolnej części tabeli. Zespół z Warmii i Mazur zajmuje ósme miejsce i walczy o utrzymanie w grupie mistrzowskiej, natomiast radomianie wciąż mają szansę na awans z szesnastego miejsca i uniknięcie spadku z ligi. Indykpol na początku roku doznał pięć porażek z rzędu, ale wraz z początkiem lutego udało się im zażegnać złą passę i wygrali trzy zwycięstwa - przeciwko ekipie z Bełchatowa (3:0), Częstochowy (3:0) i Rzeszowa (3:1). W ostatniej kolejce po zaciętym spotkaniu zawodnicy z Olsztyna musieli uznać wyższość GKS-u Katowice (2:3). Czarni Radom lutowe zmagania zakończyli czwartym zwycięstwem w sezonie, pokonując na własnym parkiecie Stal Nysa (3:1).

Wtorkowe zmagania zakończymy w Nysie spotkaniem drużyn sąsiadujących ze sobą w tabeli. Dziesiąta Stal podejmie jedenasty Barkom Każany Lwów. Gospodarze meczu w lutym prezentują nierówną formę - dwa mecze wygrali, dwa przegrali. W ostatniej kolejce niespodziewanie ulegli ostatnim w tabeli zawodnikom z Radomia (1:3). Ekipa Barkomu w ubiegłym miesiącu przegrała tylko raz przeciwko drużynie z Kędzierzyna (1:3), pozostałe trzy spotkania wygrała, w tym dokonała sensacyjnego triumfu nad mistrzem Polski - Jastrzębskim Węglem (3:0).

Plan transmisji meczów PlusLigi na wtorek. Kiedy mecze? O której godzinie?

KGHM Cuprum Lubin - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 15:45 - Polsat Sport i Polsat Box Go

Indykpol AZS Olsztyn - Enea Czarni Radom - 18:20 - Polsat Sport i Polsat Box Go

Stal Nysa - Barkom Każany Lwów - 21:00 - Polsat Sport i Polsat Box Go