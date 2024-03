Sabalenka w niecodziennym wydaniu. "Ona jest niesamowita"

"Śliczna w różu" tak sesję z Sabalenką zapowiedziało WTA. Na zdjęciach Białorusinka prezentuje się w wydaniu codziennym - różowym dresie oraz "kortowym", czyli w czarnej sukience sportowej.

ZOBACZ TAKŻE: Burza przed Indian Wells! Takie słowa o Sabalence. Świątek zupełnie pominięta

Oprócz zdjęć Sabalenka nagrała również kilka filmików, na których m.in. tańczy i wysyła buziaki. Pod postem rozpisali się fani drugiej rakiety świata.

"Ona jest niesamowita", "Jestem z ciebie dumna Aryna. Grasz świetnie i jesteś piękna pod każdym względem", "Piękne zdjęcia" - komentowali fani.

Sabalenka w najbliższym czasie wystąpi w turnieju Indian Wells, który zostanie rozegrany od 6 do 17 marca. W ubiegłym roku Białorusinka dotarła do finału i go wygrała, pokonując Barborę Krejcikovą 6:3, 2:6, 6:4.

Jak zmieniała się Aryna Sabalenka? Tak gwiazda tenisa wyglądała kiedyś (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Polsat Sport