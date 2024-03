Wielokrotne mistrzynie Polski z ogromnymi problemami finansowymi! Mogą nie dokończyć obecnego sezonu

Grupa Azoty Chemik Police to zespół, który przez ostatnie lata systematycznie rywalizował o mistrzostwo Polski. Siatkarki klubu z Polic przez ostatnie dziesięć lat aż osiem razy okazywały się najlepsze na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. W tym sezonie prezentują się równie dobrze, zajmując pierwsze miejsce w tabeli.

Teraz na oficjalnej stronie internetowej klubu pojawiło się zaskakujące oświadczenie. Jak się okazuje, polski zespół ma spore problemy finansowe. Możliwe, że wielokrotne mistrzynie Polski mogą nawet nie dokończyć tego sezonu w TAURON Lidze.

"Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Policach Sławomir Nitras, minister sportu, wspomniał o trudnej sytuacji finansowej naszego klubu. Z dużym smutkiem musimy te słowa potwierdzić. Problemy finansowe Grupy Azoty, głównego partnera Chemika, mają przełożenie na płynność finansową naszego klubu. Niestety, ale istnieje ryzyko braku przystąpienia do rozgrywek w sezonie 2024/25, a nawet kłopotu z dokończeniem bieżącego sezonu. Grupa Azoty Chemik Police to najpopularniejszy klub kobiecy w Polsce. Jesteśmy wielokrotnymi mistrzyniami kraju, najbardziej utytułowaną drużyną kobiecą ostatniej dekady. Wizja zniknięcia z siatkarskiej mapy Polski jest dla nas trudna do zaakceptowania, ale niestety stała się możliwa. Klub stara się szukać rozwiązań, rozmawia z partnerami, szuka nowych sponsorów" - można przeczytać w oświadczeniu.

Głos w sprawie problemów finansowych zabrał także prezes zespołu z Polic - Paweł Frankowski.

- To dla nas bardzo trudny okres. Nie chcę składać żadnych deklaracji dotyczących przyszłości. Mogę powiedzieć jedynie tyle, że szukamy rozwiązań na dokończenie trwającego sezonu i przystąpienie do przyszłorocznych rozgrywek - powiedział prezes klubu, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Grupa Azoty Chemika Police.

Zespół z Polic ma na swoim koncie dziesięć mistrzostw Polski. Siatkarki klubu z województwa zachodniopomorskiego zdobyły także dziesięć Pucharów Polski. Cztery razy w historii sięgnęły również po Superpuchar Polski.