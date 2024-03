Wszystko jasne! Dwukrotny mistrz świata podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości

Odnowienie kontraktu zapewnia ciągłość zwycięskiej parze z Włoch: idealne połączenie technologii i osiągów Desmosedici GP oraz talentu, pasji i determinacji Francesco "Pecco" Bagnaia.

Urodzony w Turynie w 1997 roku i mieszkający w Pesaro, Bagnaia dołączył do Ducati z Pramac Racing w 2019 roku. Wraz z przedłużeniem obecnego kontraktu jeszcze bardziej ugruntuje swoje miejsce w historii producenta z Borgo Panigale, stając się drugim zawodnikiem związanym z Ducati przez łącznie osiem lat.

Bagnaia wyrobił sobie markę w 2020 roku, zdobywając swoje pierwsze podium MotoGP w swoim domowym wyścigu w Misano Adriatico, w 2021 roku awansował do zespołu fabrycznego. W swoim pierwszym roku jazdy na czerwonej maszynie Ducati Lenovo Team niewiele zabrakło mu do zdobycia tytułu mistrza świata, zajmując drugie miejsce po emocjonującym finale sezonu. Rok 2022 był przełomowy dla Bagnai, który zdobył swój pierwszy tytuł mistrzowski w MotoGP, stając się jednocześnie pierwszym Włochem, który dokonał tego na włoskim motocyklu: Desmosedici GP. Zwycięstwo to oznaczało drugi tytuł mistrzowski Ducati, po sukcesie Caseya Stonera w 2007 roku, 15 lat wcześniej. Z numerem 1 na przedniej owiewce swojego motocykla, Bagnaia został ponownie koronowany na Mistrza Świata w 2023 roku, dzięki kolejnemu niezwykłemu sezonowi, w którym zdobył 15 podiów, 7 zwycięstw i 7 pole position.

Głos w tej sprawie zabrał sam zainteresowany.



- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę nadal ścigać się z zespołem moich marzeń! Noszenie tych barw to dla mnie zaszczyt. To fantastyczne i powód do dumy. Razem z Ducati, moim zespołem i wszystkimi chłopakami z Ducati Corse osiągnęliśmy niesamowite rzeczy. Przez kolejne trzy lata (w tym 2024) będziemy nadal dawać z siebie wszystko, aby osiągnąć jak najwięcej sukcesów. Jestem szczęśliwy i gotowy, aby wyruszyć na tor w Katarze na pierwszy wyścig w tym roku - powiedział Francesco Bagnaia.

O przedłużeniu kontraktu opowiedział także CEO Ducati Motor Holding - Claudio Domenicali.



- Pecco jest naprawdę idealnym zawodnikiem dla Ducati. Reprezentuje nasze wartości w najlepszym wydaniu: styl, elegancję i osiągi. Jest nie tylko szybki, zdeterminowany i wytrwały na torze, ale także wyróżnia się elegancją i wykształceniem poza torem. Jestem bardzo szczęśliwy z powodu tego odnowienia, które jestem pewien, że Ducatisti na całym świecie powitają z entuzjazmem - stwierdził Claudio Domenicali.

Dotychczasowe statystyki od roku 2019

Starty GP z Ducati w MotoGP: 86

Pierwsze GP: Katar 2019

Zwycięstwa: 18

Pierwsze zwycięstwo w GP: Aragón 2021

Podium: 35

Pierwsze podium: San Marino 2020

Pole Position: 18

Pierwsze pole position: Katar 2021

Najszybsze okrążenia: 13

Punkty: 1085

Tytuły mistrza świata: 2 (MotoGP 2023, MotoGP 2022)

W najbliższy piątek na torze w Katarze rusza kolejny sezon rywalizacji, w którym Pecco Bagnaia, będzie bronił tytułu mistrzowskiego.