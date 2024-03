Aalborg Handbold ma już zapewnione miejsce w ćwierćfinale tegorocznych rozgrywek Champions League. W fazie grupowej duński zespół wygrał osiem meczów, dwa zremisował i trzy przegrał. Warto wspomnieć, że Aalborgowi udało się pokonać THW Kiel (27:18) czy Industrię Kielce (34:31).

- Na każdej pozycji mają po dwóch lub trzech ogranych zawodników. Wystarczy tylko spojrzeć na ich środek obrony, to trzykrotni mistrzowie świata. Za sobą mają Landina. Teraz na koło wrócił Jesper Nielsen. To wielkie wzmocnienie. Aleks Vlah rozpędza się z sezonu na sezon. Mamy do nich szacunek. Chociaż jesteśmy osłabieni, to nie jedziemy tam, aby nas pokonali, będziemy walczyć – zapewnił podczas przedmeczowej konferencji trener Industrii, Talant Dujszebajew.

Kielczanie w Aalborgu wystąpią mocno osłabieni. W składzie na pewno zabraknie Hassana Haddaha, Tomasza Gębali, Nicolasa Tournata, Szymona Sićko, Andreasa Wolffa oraz Arstema Karaleka. Bez względu na rezultat spotkania, "żółto-biało-niebiescy" są pewni awansu do fazy pucharowej, pozostaje tylko kwestia, na którym miejscu się uplasują.

- Powalczymy, niektórzy będą mieć szansę na pokazanie swoich możliwości. To będzie bardzo ważny mecz zwłaszcza dla naszych młodych zawodników, czyli Szymona Wiadernego i Cezarego Surgiela, podobnie jak dla bramkarzy, Sandro Mestrica i Miłosza Wałacha – zaznaczył kirgiski szkoleniowiec.

Industria w poprzedniej kolejce Ligi Mistrzów na własnym parkiecie pokonała Kolstad Handball 31:23.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aalborg Handbold - Industria Kielce na Polsatsport.pl. Początek o 20:45.